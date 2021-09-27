Deprem uzmanı Girit depremini değerlendirdi: Türkiye'ye yakın en tehlikeli yer!

Prof. Dr. Şükrü Ersoy meydana gelen Girit depremi ile ilgili canlı yayında yaptığı açıklamada " Türkiye'ye yakın en tehlikeli yer" dedi.

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Reuters'ın Avrupa - Akdeniz Sismoloji Merkezi'ne (EMSC) dayandırarak verdiği Son Dakika bilgisine göre, Yunanistan'ın Giritadasında 6.5 büyüklüğünde Deprem meydana geldi. EMSC daha sonra depremin büyüklüğünü 6.5'ten 6'ya düşürdü. AFAD ise depremin şiddetini 5.7 olarak duyurdu

Atina Jeodinamik Enstitüsü, yerel saatle 09.17'deki sarsıntının yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtti.

Tsunami beklenmiyor

Merkez üssü Girit'in güneyindeki Arvis bölgesi olan depremin tüm adada hissedildiği aktarıldı. Yetkililer şuan tsunaminin beklenmediğini duyurdu.

Girit için normal bir deprem

Prof. Dr. Şükrü Ersoy meydana gelen deprem ile ilgili CNNTurk yayınında şu açıklamalarda bulundu ve "Bu beklendik depremlerden bir tanesi. Orta büyüklükte yani 6.5 büyüklüğündeki depremin şu özelliği var. Artık hasar derecesinin başladığı bir büyüklük. 6.5 kritik büyüklük. Eski yapı stoğu üzerinde yıkımlar yapmış olabilir. Girit bölgesi için normal bir deprem." dedi.

Bize en yakın tehlikeli yer

Ersoy sözlerine şöyle devam etti;

"Bu bölgede çok yıkıcı büyük depremleri, 8'in üzerinde 9'a varan depremleri görebiliyoruz. Bu büyüklükteki depremler Türkiye'de olmaz, sadece burada olur. Afrika kıtası ve Rodos ve Girit'in altına doğru dalıyor. Rodos'un önünde 4 bin 500 metrelik bir çukur var. Tesadüf değil. İki kıtanın birbirine yaklaştığı bir yer. Bu bölge o kadar tehlikeli ki. Bize yakın en tehlikeli yer.

Japonya'daki Şili'deki büyük depremlerin olabileceği mekanizma burada var. Buranın kapasitesi 6.5 değil çok çok üstünde. 6.5 da artık yapı stoğunda zarar verecek boyutta. İnsanlar sokaklarda. Kırsal kesime geçildiğinde bazı hasarlar olabilir. Artçı depremlere dikkat etmek gerekiyor. Bu tür depremlerden sonra en az bir saat dışarda olmakta fayda var.

Datça'nın açıklarında Yunanistan karasularında bir süredir deprem oluyor. Daha büyük deprem beklentisi içinde değiliz. Fakat Girit ve Rodos'un güneyine doğru olan Akdeniz'e doğru olan kesimlerindeki depremler bizi etkiler. Girit'te verdiği hasar kadar bize zarar vermeyebilir ama bizim deprem ve tsunami açısından en tehlikeli yerimiz Muğla ile Antalya Körfezi arasındaki kısım."