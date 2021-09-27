BIST 1.395
DOLAR 8,84
EURO 10,35
ALTIN 496,98
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüşüm süreci başladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüşüm süreci başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında kabul edilen 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüşüm süreci başladı.

Abone ol

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, başvurular bugünden itibaren Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Bakırköy ve Kartal'daki hizmet birimlerine yapılabilecek.

Son başvuru tarihi 26 Ekim olarak belirlenirken, bizzat araç sahipleri veya vekaletname sahipleri tarafından yapılabilecek başvurulara ilişkin iş ve işlemler ücretsiz olacak.

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hat bazında başvurular listelenecek ve taksi dönüşümü yapılacak araç sayısından fazla başvuru olması durumunda noter huzurunda kura çekimi yapılacak.

Hat bazında, taksi dönüşümü yapılacak araç sayısından az veya eşit başvuru olması durumunda kuraya gerek olmaksızın tüm başvuru sahipleri kura sonucunda taksi dönüşümüne hak kazanmış olarak değerlendirilecek.

Kura sonucunda taksi-dönüşüme hak kazanan araçların minibüs ve taksi-dolmuş plakaları iptal edilerek kendilerine yeni taksi plakaları tahsis edilecek. Tahsis belgelerini teslim alan esnaf, UKOME kararında yer alan özelliklere sahip ve sıfır kilometre kullanılmamış bir araç temin ederek işletmeye başlayabilecek.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Azerbaycan'ın 30 yıllık hasreti 44 günde sona erdi zaferin üzerinden 1 yıl geçti
Foto Galeri Azerbaycan'ın 30 yıllık hasreti 44 günde sona erdi zaferin üzerinden 1 yıl geçti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
2500 yıllık! Bursa'da tedirgin eden görüntü: Can kaybı yaşanabilir
2500 yıllık! Bursa'da tedirgin eden görüntü: Can kaybı yaşanabilir
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
HDP deklarasyonunu açıkladı! Seçim ittifakında yer alacak mı? Kürt sorununun çözümü için adres
HDP deklarasyonunu açıkladı! Seçim ittifakında yer alacak mı? Kürt sorununun çözümü için adres
Günseli Deniz kimdir kaç yaşında kiminle evlendi ABD'li eşi kimdir?
Günseli Deniz kimdir kaç yaşında kiminle evlendi ABD'li eşi kimdir?
Down sendromlu 7 yaşındaki kız balkondan düştü
Down sendromlu 7 yaşındaki kız balkondan düştü
Ağrı'da çamaşır yıkamaya gidince olanlar oldu! Takdir topladı: Büyük alkış aldı
Ağrı'da çamaşır yıkamaya gidince olanlar oldu! Takdir topladı: Büyük alkış aldı
Girit'te 6,5 büyüklüğünde depremde kilise çöktü! Ölü ve yaralılar var
Girit'te 6,5 büyüklüğünde depremde kilise çöktü! Ölü ve yaralılar var
Şoför eksikliği krizi tetikledi İngiliz hükümeti zor durumda
Şoför eksikliği krizi tetikledi İngiliz hükümeti zor durumda
Deprem uzmanı Girit depremini değerlendirdi: Türkiye'ye yakın en tehlikeli yer!
Deprem uzmanı Girit depremini değerlendirdi: Türkiye'ye yakın en tehlikeli yer!
Hayrettin Karaman bile iktidara ‘çürük gemi’ diyorsa…
Hayrettin Karaman bile iktidara ‘çürük gemi’ diyorsa…