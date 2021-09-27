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2500 yıllık! Bursa'da tedirgin eden görüntü: Can kaybı yaşanabilir

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
2500 yıllık! Bursa'da tedirgin eden görüntü: Can kaybı yaşanabilir

BURSA’nın İznik ilçesinde ortadan ikiye ayrılan 2 bin 500 yıllık surlar yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya.

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Bithynia devrinde M.Ö. 4. yüzyılda inşa edilmeye başlanan İznik surları, Roma ve Bizans dönemlerindeki yeni eklentilerle günümüzdeki şeklini aldı. İznik’in çevresini beş kenarlı çokgen şekilde kuşatan surlar, yaklaşık 4 bin 970 metre uzunluğa sahip, Yenişehirkapı çevresinde bulunan surların bazı bölgelerinin ortadan ikiye ayrıldığı görüldü. Her ân yıkılma tehlikesi olan surların hemen yanından yol geçiyor. Yolu çok sayıda araç ve yaya kullanıyor. Vatandaşlar ortadan ikiye ayrılan surların kimseye zarar vermeden bir ân önce onarılmasını istiyor.

Ortadan ikiye ayrılan tarihî surların altından her gün geçen emekli öğretmen Taner Gübre, "Biz bu surların altından yaya olarak geçiyoruz. Yanından araçlar da geçiyor. Bu surlar çatlamış. İlla birilerinin üzerine yıkılması mı bekleniyor? Surların diğer bölgelerini güzel bir şekilde onardılar. O bölge burası kadar işlek değil. Burası daha işlek. Yukarıdan bir taş düşse can kaybı yaşanabilir. Surlar bir ân önce tadilattan geçirilmeli" dedi.

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