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Şırnak'ta kocasının patronu oldu! Yurt dışından sipariş yağıyor: Herkes çok beğendi

Demirören Haber Ajansı
Şırnak'ta kocasının patronu oldu! Yurt dışından sipariş yağıyor: Herkes çok beğendi

ŞIRNAK'ta yaşayan Hayal Erkan'ın (40) eşi Abdi Erkan (40), kömür ocağında çalışırken geçirdiği kaza sonrası çalışamaz duruma gelince Hayal Erkan kocasının patronu oldu.

Şırnak'ta kocasının patronu oldu! Yurt dışından sipariş yağıyor: Herkes çok beğendi

Şırnaklı 5 çocuk annesi Hayal Erkan, eşi Abdi Erkan'ın 2017 yılında kömür ocağında kaza geçirip, çalışamaz duruma gelmesinden sonra ailesinin geçimini sağlamaya başladı.

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Şırnak'ta kocasının patronu oldu! Yurt dışından sipariş yağıyor: Herkes çok beğendi

Hayal Erkan, oturdukları ve iş imkanlarının kısıtlı olduğu Balveren beldesinde yapacak iş bulamayınca eve gelen misafirlere ikram ettiği ve çok beğenilen menengiç kahvesi işine girmeye karar verdi. 

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Şırnak'ta kocasının patronu oldu! Yurt dışından sipariş yağıyor: Herkes çok beğendi

 Evde ilkel yöntemlerle menengiç kahvesi yapıp, satarak ailesinin geçimini sağlayan Erkan, işini büyütmeye karar verdi. 

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Şırnak'ta kocasının patronu oldu! Yurt dışından sipariş yağıyor: Herkes çok beğendi

İş yeri kiralayan ve KOSGEB'e başvuran Erkan, yüzde 90 hibe desteğiyle 3 makine alarak, seri üretime başladı.

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