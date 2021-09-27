Şırnak'ta kocasının patronu oldu! Yurt dışından sipariş yağıyor: Herkes çok beğendi
ŞIRNAK'ta yaşayan Hayal Erkan'ın (40) eşi Abdi Erkan (40), kömür ocağında çalışırken geçirdiği kaza sonrası çalışamaz duruma gelince Hayal Erkan kocasının patronu oldu.
Şırnaklı 5 çocuk annesi Hayal Erkan, eşi Abdi Erkan'ın 2017 yılında kömür ocağında kaza geçirip, çalışamaz duruma gelmesinden sonra ailesinin geçimini sağlamaya başladı.
Hayal Erkan, oturdukları ve iş imkanlarının kısıtlı olduğu Balveren beldesinde yapacak iş bulamayınca eve gelen misafirlere ikram ettiği ve çok beğenilen menengiç kahvesi işine girmeye karar verdi.
Evde ilkel yöntemlerle menengiç kahvesi yapıp, satarak ailesinin geçimini sağlayan Erkan, işini büyütmeye karar verdi.
İş yeri kiralayan ve KOSGEB'e başvuran Erkan, yüzde 90 hibe desteğiyle 3 makine alarak, seri üretime başladı.