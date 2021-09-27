BIST 1.393
DOLAR 8,85
EURO 10,36
ALTIN 499,08
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Mersin'den Irak'a çalışmaya gitti! 34 gündür haber yok: Gözyaşlarına boğuldular

Mersin'den Irak'a çalışmaya gitti! 34 gündür haber yok: Gözyaşlarına boğuldular

MERSİN’in Tarsus ilçesinden Irak’a çalışmaya giden çelik montaj ustası İbrahim Aslan'ın (50), bu ülkede ikametgah gösteremediği iddiası ile tutuklandığı ileri sürüldü. İbrahim Aslan'dan 34 gündür haber alamayan ailesi, yardım istedi.

Abone ol

Kuzey Irak’ın Necef kentinde çalışmak üzere Tarsus’tan 5 Mayıs'ta ayrılan İbrahim Aslan, iddiaya göre, 25 Ağustos’ta Kerkük’te polis tarafından gözaltına alındı. Karakola götürülürken ailesini arayan Aslan, 'sabit ikametgah eksikliği nedeniyle gözaltına alındığını' söyledi. Bir süre sonra tutuklandığını bildiren Aslan'dan bir daha haber alınamadı.

2 çocuk babası Aslan’ın eşi Aliye Aslan, kocasının son durumuyla ilgili Erbil ve Musul konsolosluklarına başvurdu, ancak sonuç elde edemedi. Bir aydır her gün gözyaşı döküp merak içinde beklediğini söyleyen Aliye Aslan’ı, komşuları yalnız bırakmayıp moral veriyor. Aslan ailesi, İbrahim Aslan'a ulaşabilmek ve durumuyla ilgili bilgi alabilmek için yetkililerden yardım bekliyor.


Mutlu haberi bekliyorlar
Eşinin Necef'ten Süleymaniye'ye geçerken tutuklandığını ifade eden Aliye Aslan, "Eşim 5 aydır Irak’ta çalışıyordu. 25 Ağustos'tan beri haber alamıyorum. Erbil ve Musul konsolosluklarına başvurduk. Şirketle iletişim içerisine girdik. 25 Ağustos'tan beri iletişim kuramıyoruz" diye konuştu. İbrahim Aslan'ın ağabeyi Erdal Aslan ise, "Kardeşimin hayatından endişe duyuyoruz. Hala bir haber alamadık" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Günseli Deniz kimdir kaç yaşında kiminle evlendi ABD'li eşi kimdir?
Günseli Deniz kimdir kaç yaşında kiminle evlendi ABD'li eşi kimdir?
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Down sendromlu 7 yaşındaki kız balkondan düştü
Down sendromlu 7 yaşındaki kız balkondan düştü
Ağrı'da çamaşır yıkamaya gidince olanlar oldu! Takdir topladı: Büyük alkış aldı
Ağrı'da çamaşır yıkamaya gidince olanlar oldu! Takdir topladı: Büyük alkış aldı
Girit'te 6,5 büyüklüğünde depremde kilise çöktü! Ölü ve yaralılar var
Girit'te 6,5 büyüklüğünde depremde kilise çöktü! Ölü ve yaralılar var
Deprem uzmanı Girit depremini değerlendirdi: Türkiye'ye yakın en tehlikeli yer!
Deprem uzmanı Girit depremini değerlendirdi: Türkiye'ye yakın en tehlikeli yer!
Hayrettin Karaman bile iktidara ‘çürük gemi’ diyorsa…
Hayrettin Karaman bile iktidara ‘çürük gemi’ diyorsa…
Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar o vergiyi eleştirdi: Bilime zarar veriyor!
Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar o vergiyi eleştirdi: Bilime zarar veriyor!
Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir kaç yaşında evli mi eski eşi kimdir?
Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir kaç yaşında evli mi eski eşi kimdir?
FETÖ’nün sözde büyük bölge talebe sorumlusu yakalandı
FETÖ’nün sözde büyük bölge talebe sorumlusu yakalandı