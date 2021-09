ABD Başkanı Joe Biden'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri soruldu! İşte ilk açıklama

ABD Başkanı Joe Biden, hafta sonu tatilini bitirip Beyaz Saray'a ayak bastığında ilk sorulardan biri Türkiye oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CBS televizyonuna verdiği mülakatta Rusya'dan ikinci S-400 partisinin alınacağı söylemesi, ABD Başkanı'na soruldu.

ABD Başkanı Joe Biden haftasonu tatilini bitirip Beyaz Saray'a ayak bastığında ilk sorulardan biri Türkiye oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CBS röportajında Rusya'dan S-400 almaya devam edilecek açıklaması soruldu Biden, bu konuları çoktan geçtik "We've already through there" dedi.

Beyaz Saray'ın bahçesindeki kalabalık gazeteci grubuyla karşılaşan Biden, S-400 meselesi için, "We've already through there (Bu konuları çoktan geçtik)" dedi.

Biden'ın açıklamasını, Washington'da muhabirlik yapan gazeteci Anıl Sural paylaştı.