Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin en büyük kaykay pistini açtı! 'Gençler istedi, biz de yaptık'

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5.5 metre ile Türkiye’nin en derin kaykay havuzu olma özelliğine sahip olan Kaykay Parkı'nın resmi açılışını gerçekleştirdi.

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Türkiye’nin en derin kaykay havuzu olma özelliğine sahip olan Kaykay Parkı resmen hizmete açıldı.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Gençler istedi biz de yaptık. Türkiye'nin en büyük kaykay pistinin yapımını tamamladık" ifadelerini kullandı.