Almanya'da kaç Türk vekil Alman Meclisi'ne girmeye hak kazandı?

Almanya'da dün yapılan genel seçimde, 18 Türk asıllı aday, milletvekili olarak Federal Meclise (Bundestag) girmeye hak kazandı.

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Almanya'da geçici ilk resmi sonuçlara göre, Aydan Özoğuz, Hakan Demir, Metin Hakverdi, Macit Karaahmetoğlu, Derya Türk-Nachbaur, Mahmut Özdemir, Cansel Kızıltepe, Gülistan Yüksel ve Nezahat Baradari, Sosyal Demokrat Partiden (SPD) milletvekili seçildi.

Yeşiller Partisinden Cem Özdemir, Ekin Deligöz, Canan Bayram, Filiz Polat ve Melis Sekmen meclise girmeye hak kazanırken, Sol Partiden Ateş Gürpınar, Sevim Dağdelen ve Gökay Akbulut da seçilen diğer Türk kökenli milletvekilleri oldu. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinden Serap Güler milletvekili seçildi.

Böylece geçen seçimde 14 olan Türk kökenli milletvekili sayısı bu seçimde 18'e yükseldi. Bunların dışında ayrıca seçilenler arasında, Türkiye kökenli Rum bir aileden gelen Takis Mehmet Ali de bulunuyor. Seçimde, 100'ün üzerinde Türk asıllı kişi adaylık açıklamıştı.

Türk kökenli isimler seçildi

Seçim sonuçlarının yavaş yavaş resmileşmesi sonrasında bir çok Türk kökenli ismin sonuçları da belli oldu. Almanya parlamentosuna 19 Türk kökenli isim seçildi. Bugüne kadar federal meclise giren en yüksek sayı oldu.

Almanya Genel Seçimlerinde Seçilen Türk Kökenli Adaylar

Bavyera

Yeşiller: Ekin Deligöz

Sol Parti: Ateş Gürpınar

Berlin

SPD: Cansel Kızıltepe, Hakan Demir

Yeşiller: Canan Bayram

Hamburg

SPD: Aydan Özoğuz, Metin Hakverdi

Baden-Württemberg

SPD: Macit Karaahmetoğlu, Derya Türk-Nachbaur, Mehmet Ali Takış

Yeşiller: Cem Özdemir, Melis Sekmen

Sol Parti: Gökay Akbulut

Aşağı Saksonya

Yeşiller: Filiz Polat

Kuzey Ren Vestfalya

SPD: Gülistan Yüksel, Nezahat Baradari, Mahmut Özdemir

CDU: Serap Güler

Sol Parti: Sevim Dağdelen