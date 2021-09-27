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Türkiye Ermenistan ile ilişkileri normalleşecek mi? Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı

Türkiye Ermenistan ile ilişkileri normalleşecek mi? Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı

Ermenistanlı mevkidaşınızla ilişkilerin normalleşmesi için görüşmeniz olacak mı? Olursa gündemde hangi konular var?" şeklindeki sorusu üzerine, "Böyle bir planlama yok.

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DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Temennimiz bölgenin artık barış ve istikrar bölgesi olmasıdır. Azerbaycan'ın Ermenistan'a kapsamlı bir barış anlaşması teklifi oldu. Henüz Ermenistan'dan olumlu bir cevap gelmedi. Biz atacağımız adımları Azerbaycan'la birlikte planlar, birlikte atarız" dedi.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Afganistan Konulu Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki toplantıda Afganistan’daki güncel gelişmeler ele alındı. Toplantıya Türk Konseyi üyesi Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov katıldı. Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ortak basın toplantısı düzenledi.

Atacağımız adımları Azerbaycan ile birlikte planlar, birlikte atarız

Bakan Çavuşoğlu, gazetecinin, "Ermenistanlı mevkidaşınızla ilişkilerin normalleşmesi için görüşmeniz olacak mı? Olursa gündemde hangi konular var?" şeklindeki sorusu üzerine, "Böyle bir planlama yok. Paşinyan'ın seçimden sonra olumlu mesajları oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızda bu mesajlara olumlu cevap verdi. Temennimiz bölgenin artık barış ve istikrar bölgesi olmasıdır. Azerbaycan’ın Ermenistan’a kapsamlı bir barış anlaşması teklifi oldu. Henüz Ermenistan’dan olumlu bir cevap gelmedi. Biz atacağımız adımları Azerbaycan’la birlikte planlar, birlikte atarız" cevabını verdi. 

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