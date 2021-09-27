İcrayla çocuk teslimi uygulaması son!

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Yargı Reformu doğrultusunda çocuk teslimine ya da çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin kararların yerine getirilmesi icra dairelerinin görev alanından çıkartılacak.

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Söz konusu düzenlemenin, yeni yasama döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaşması halinde çocuk teslimi görevi adliyelerde kurulan adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlükleri tarafından yerine getirilecek.

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Yargı Reformu kapsamında atılacak yeni adımla çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilamların yerine getirilmesi İcra ve İflas Kanunu kapsamından çıkarılacak. Söz konusu düzenlemenin TBMM'de yasalaşarak hayata geçirilmesi halinde, çocuk teslimi görevi Adalet Bakanlığının hizmet birimi olan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı taşra birimi olan Adli Destek Ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerine verilecek. Böylece, çocuk teslimi işlemleri, artık psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimci gibi uzmanlar eliyle yapılacak.

Yeni sistemde teslim işlemlerinin kreş, sosyal hizmet merkezi, okullar gibi çocuğun ihtiyaç ve yararına uygun mekânlarda gerçekleştirilmesi planlanırken, çocuk tesliminin fiilen gerçekleştirileceği bu mekânlar, Adli Destek Ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerince belirlenip valilik ya da belediyelere önerilecek.

Ayrıca teslim işlemleri için harç muafiyeti getirilmesi de planlanıyor. Teslim işlemlerinin yürütülmesi için yapılacak tüm masraflar Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Böylece mali külfet taraflara yüklenmeyecek.

Anne veya babanın velayet hakkı değiştirilebilecek

Ayrıca düzenlemede ilam veya tedbir kararının yerine getirilmesini engelleyenler için disiplin hapsi getirilmesi de planlanıyor.

Düzenleme 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda da değişiklik yapılmasını öngörüyor. Kanunda değişiklik yapılmasıyla, çocuğun üstün yararı gözetilerek kişisel ilişki kurulmasına dair karara aykırı davranılmasının önlenmesi amaçlanıyor.

Buna göre velayet sahibi tarafından kişisel ilişki kurulmasına dair kararın gerekleri yerine getirilmezse çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayet hakkı mahkeme tarafından değiştirilebilecek.