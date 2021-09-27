Şevket Çoruh kızı Gülenay Çoruh kaç yaşında annesi kimdir?

Arka Sokaklar diziside yıllardır Mesut karakterine hayat veren başarılı oyuncu Şevket Çoruh'un kızı Gülenay Çoruh'u görenler şok oldu. 24 yaşında olan Gülenay Çoruh'un annesine benzerliği ise görenleri şaşırttı. Peki Gülenay Çoruh'un annesi kimdir, Şevket Çoruh eşleri ilk eşi, kızının annesi kimdir?

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Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizisi Arka Sokaklar'da Mesut Komiser karakterine hayat veren başarılı oyuncu Şevket Çoruh'un kızını gören inanamadı. Annesinin kopyası olan 24 yaşındaki Gülenay Çoruh'un son hali ise merak konusu oldu. 2 kez evlilik yapan Şevket Çoruh ilk evliliğini kendisi gibi oyuncu Günay Karacaoğlu ile yaptı. Bu evlilikten Gülenay Çoruh adında bir kızları oldu. Şevket Çoruh ikinci evliliğini ise Özge Turna ile yaptı bir kızı daha oldu.

Gülenay Çoruh'un annesi Günay Karacaoğlu'na benzerliği

Şevket Çoruh ve meslektaşı Günay Karacaoğlu, 1993 yılında nikah masasına oturdu. Çiftin, 1997 yılında kızları Gülenay dünyaya geldi. Çoruh ve Karacaoğlu, 2004 yılında boşandı.

Şimdilerde Özge Turna ile evli olan Şevket Çoruh, geçtiğimiz yıl ikinci kez baba olmuştu.

Şevket Çoruh, ilk göz ağrısı Gülenay Çoruh ile sevgi dolu pozlarını sık sık Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.

Şevket Çoruh kimdir: Şevket Çoruh, 30 Haziran 1973 tarihinde İstanbul’da, terzi bir anne ile şoför bir babanın tek çocuğu olarak doğmuştur. Babası Selami Bey Üsküdar-Kadıköy hattında dolmuş şoförlüğü yapmaktaydı. 14 yaşından 24 yaşına kadar İstanbul Maltepe’de büyümüştür.

Aslen Artvin’lidir. Ailesi 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Ardanuç’un Anaçlı köyünden İstanbul’a göç etmiş ve 1973 yılında istimlak edilerek bugün Ömerli Barajı suları altında kalmış olan Muratlı köyüne yerleşmiştir.

İlk ve orta öğrenimini Üsküdar’da Taşmektep İlkokulu’nda, lise öğrenimini ise Kartal Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. Liseden sonra girdiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde tiyatro eğitimi aldı. 1989 yılından beri çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı.

Esas tanınması bir Internet firmasının reklamlarında oynadığı kokoreççi tiplemesiyle oldu. Birçok sinema filmi ve televizyon dizisinde rol aldı.

1989 yılından beri çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı. Bu sanat merkezinden mezun olan sanatçı, adını bir İnternet firmasının reklamında oynadığı "Kokoreççi" tiplemesiyle duyurmuştur.

2006 yılında bu yana Arka Sokaklar adlı dizide oynamaktadır. Kendisi en çok Arka Sokaklar dizisindeki "Mesut" rolüyle tanınır.

Broadway geçmişinde sahnelenen en uzun tek kişilik oyun olan Caveman (Mağara Adamı) adlı tiyatro oyununun Türkiye'de sahnelendiği ikinci sezonunda 23 Ekim 2010 tarihinden itibaren rol aldı.

2011 yılında “Cave Man” (Mağara adamı) tek kişilik komedi oyununda oynadı.

Çoruh, 3 Nisan 2017 tarihinde 21 yıllık maddi birikimleri olan 7 klasik arabasını ve 3 evini satıp ayrıca da bankadan 7 milyon lira kredi alarak İstanbul Kadıköy'de Baba Sahne adını verdiği tiyatroyu açtı. Tiyatronun açılışında Müjdat Gezen kendisinde bulunan İsmail Dümbüllü'nün fesini Şevket Çoruh'a devretti.