Fehmi Koru'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiası AK Parti'de tartışıldı B planımız yok

Cumhurbaşkanı Erdoğa'ın seçilemeyeceği belli olmayan yarışa girmeyeceğini yazan Fehmi Koru, iddiasının AK Parti'de tartışıldığını ve “Bizim B planımız yok” deyip konununun kapatıldığını yazdı.

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Gazeteci yazar Fehmi Koru, kendisine ait internet sitesine kaleme aldığı bugünkü yazısında, erken seçim ve cumhurbaşkanlığı adaylığı konularına değindi.

Fehmi Koru, AK Parti'de Erdoğan'ın aday olmayacağına dair konuşulan söylentilerle ilgili önceki yazısında Erdoğan'ın kazanamayacağı seçime aday olarak girmeyeceği tezini ileri sürmüştü.

AK Parti'de duygusallığın hakim olduğunu belirten yazar, “O aday olmayacaksa (partimizi) kapatıp gidelim” diyen kadrolara sahip bir parti var arkasında." ifadelerine yerdi.

"Tartışmışlarsa ‘B Planı’ üzerinde düşünmeye başlamışlardır"

Yazar Koru, bugünkü yazısında AK Parti'de kendi iddiasının tartışıldığını ve neler konuşulduğunu aktardı:

MHP en baştan “Bizim adayımız Tayyip Erdoğan” dediği için AK Parti tezimi üzerinde düşünmeye değmez görebilirdi. Öyle olmamış, tartışmışlar. Doğru da yapmışlar. Çünkü iki kez seçime katılıp seçildiği için Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez aday olabilmesi anayasaya göre sorunlu. Hadi o sorun bir biçimde aşıldı diyelim –“İstanbul seçimini iptalde zorlanmayan Yüksek Seçim Kurulu bunun için de bir formül bulur” diye düşünüldüğü anlaşılıyor- daha büyük sorun şu: Kamuoyu yoklamalarına da yansıdığına göre, onu aday gösterecek ittifakın toplam oyları gerekli ‘yüzde 50+1 oranı’nın çok altında; Seçilemeyeceği belli bir yarışa kendisini sokar mı Tayyip Erdoğan?

Benim cevabım belli: Sokmaz.

AK partililer tezimi tartışmış ve “Bizim B planımız yok” deyip konuyu kapatmışlar.

Kuşkuluyum. Tartışmışlarsa ‘B Planı’ üzerinde düşünmeye başlamışlardır. İş oraya doğru gidiyor çünkü. Hazırlıksız yakalanırlarsa kendileri için iyi olmaz."