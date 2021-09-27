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Gürsel Tekin: Cumhurbaşkanı adayı CHP içinden olacaktır

Gürsel Tekin: Cumhurbaşkanı adayı CHP içinden olacaktır

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adaylığı için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın isimlerinin geçtiğini söyledi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'e konuştu.

Millet İttifakı'nda yaşanan cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına yönelik konuşan Tekin, seçime tek adayla gidileceğini söyledi.

Tekin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Ben cumhurbaşkanı adayı değilim. Başbakanlığa adayım" sözleri sonrası Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının CHP'nin içinden çıkacağını belirtti.

Üç ismi işaret etti

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda CHP'de 3 ismin öne çıktığını ifade eden Gürsel Tekin, bu kişilerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olduğunu açıkladı.

İstanbul Milletvekili Tekin, konuyla ilgili, "Meral Hanım dördüncü bir isim saymadığına göre büyük olasılıkla bu üç isim içinde bir aday belirleme konusunda bir süreç başlayabilir" dedi.

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