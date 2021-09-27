CHP'li Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek parti toplantısında tehdit edildiğini açıkladı

DENİZLİ'de Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, partisinin Merkezefendi ve Honaz ilçe danışma kurulu toplantılarında makamında asılı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını nedeniyle CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu tarafından tehdit edildiğini ileri sürdü. Odabaşıoğlu, cumhurbaşkanı hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

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DENİZLİ'de Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, partisinin 18 Eylül'de Merkezefendi ardından 23 Eylül'de Honaz ilçesinde düzenlenen danışma kurulu toplantılarında yoğun eleştirilere maruz kaldığını belirtti. Kepenek, Honaz'daki toplantıda konuşma yapan CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu'nun makam odalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını asan CHP'li başkanları elini kırmakla tehdit ettiğini ileri sürdü.

"Böyle olursa istifa ederim"

Odasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının asılı olduğunu kaydeden Kepenek, "Bana bakarak konuşup, 'Hatta ellerini kırmakla kalmam, kafasını da kırarım' dedi. Orada benden başka bu mesajları gönderebileceği kişi yoktu. Gençlik Kolları Başkanı'nın bu tehditleri ve toplantıda eleştirilere karşı bana cevap hakkı verilmedi. Etik olmayan bir toplantı gerçekleştirildi. 'Böyle olursa istifa ederim' dedim. Gereken tepkiyi, refleksi gösterdim. 'Sürekli tartışma ortamında iş üretemem, verimli olamam' deyip salonu terk ettim" dedi.

Açıklamasında CHP İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nu da eleştiren Kepenek, Çavuşoğlu'nun Gençlik Kolları Başkanı Odabaşıoğlu'nun sözlerine müsaade etmemesi gerekirken kendisine karşı motive ettiğini, il yönetimiyle yaşanan sorunları CHP Genel Merkezi'ne aktaracağını bildirdi.

Gözaltına alındı

CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan Odabaşıoğlu'nun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu