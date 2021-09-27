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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karabağ'ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan şanlı mücadelenin yıl dönümü Anım Günü’nde tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dağlık Karabağ ve İşgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan mücadelenin yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Karabağ'ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan şanlı mücadelenin yıl dönümü Anım Günü’nde tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum."

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