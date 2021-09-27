Türkiye 27 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 353 bin 324 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 27 bin 188 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 108 milyon 305 bin 902'ye yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 27 Eylül 2021 Pazartesi günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 353 bin 324 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 27 bin 188 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 25 bin 160 oldu.

Bakan Koca: 27 bin 188 kişinin kurallara uymadığını görüyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. El birliğiyle vaka sayısının 20 binin altına indirmek gerektiğini belirten Koca, "Bugünkü tabloda, 27.188 kişinin, ortalama bir hafta önce, uymaları gerektiğini aslında bildikleri kurallara uymadığını görüyoruz. Muhtemelen risk aldıklarını düşünmüyor, tedbire gerek görmüyorlardı. Kalabalık ortamda, evimizin dışında tedbirlere mutlaka uymalı, aşımızı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

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