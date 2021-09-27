Türkiye'de çalışmak istemeyen Şenol Güneş'in Uzak Doğu hedefi

TÜRKİYE A Milli Futbol Takımı'ndan ayrıldıktan sonra Başakşehir, Çaykur Rizespor, Göztepe ve Yeni Malatyaspor'dan teklif alan Şenol Güneş için Uzak Doğu sürprizi konuşuluyor.

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TÜRKİYE A Milli Futbol Takımı'nın oynadığı kötü futbol ve alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Şenol Güneş ile yollar ayrılmıştı. Şenol Güneş'in yerine ise geçtiğimiz günlerde Stefan Kuntz göreve getirilmişti.

Milli takımdan ayrıldıktan sonra Süper Lig'de birçok takımdan teklif alarak Başakşehir, Çaykur Rizespor, Göztepe ve Yeni Malatyaspor'dan gelen teklifleri reddeden Şenol Güneş, bir süre Türkiye'de takım çalıştırmak istemiyor.

Yine Uzak Doğu'ya gidebilir

2002 Dünya Kupası'nda milli takımımızla üçüncülük yaşayan Şenol Güneş, turnuva sonrası Uzak Doğu'daki popülaritesini artırmış ve 2007-2009 yılları arasında Güney Kore'nin FC Seoul takımını çalıştırmıştı.

Şenol Güneş'in herhangi bir yabancı milli takımdan teklif almaması halinde bu coğrafyadan bir takımla anlaşma sağlayabileceği öğrenildi. Deneyimli hocayla birçok Uzak Doğu ekibinin de temasa geçtiği gelen haberler arasında.