İstanbul Esenyurt'ta fidye operasyonu 13 Pakistanlı kurtarıldı

İSTANBUL Esenyurt'ta Pakistan uyruklu bir kişinin fidye için kaçırıldığı ihbarı üzerine başlatılan operasyonda kaçırıldığı iddia edilen kişi ile birlikte evde zorla tutuldukları belirlenen 13 Pakistanlı kurtarıldı.

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İSTANBUL Esenyurt Balıkyolu Mahallesinde 20 Eylül Pazartesi günü meydana gelen olayda; Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Pakistan uyruklu M.B.A.'nın fidye için kaçırıldığı ihbarını alınca harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda Pakistanlı M.B.A.'nın M.T. ile M.R. isimli kişilerce kaçırıldığı ve aynı mahallede bulunan bir adreste tutulduğu tespit edildi.

13 kişi daha kurtarıldı

Adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri M.B.A. ile beraber 13 Pakistanlıyı zorla tutuldukları evden kurtardı. 2 şüphelinin Pakistanlıları fidye amaçlı kaçırdığı öğrenildi.

Polis ekipleri M.T. ile M.R.'yi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.