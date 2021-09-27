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Diyanetten yapay et açıklaması: Tamamen asılsızdır

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Diyanetten yapay et açıklaması: Tamamen asılsızdır

Sosyal medyada Din İşleri Yüksek Kurulunun yapay ete cevaz verdiğine dair iddiaların ardından Diyanet İşleri Başkanlığından açıklama yapıldı.

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulunun yapay etin caiz olduğuna yönelik hiçbir fetvası olmadığını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medya mecralarında Din İşleri Yüksek Kurulumuzun yapay ete cevaz verdiğine dair paylaşılan içerikler tamamen asılsızdır. Kurulumuzun yapay etin helal olduğuna dair bir fetvası yoktur" denildi.

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