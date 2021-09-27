BIST 1.392
DOLAR 8,82
EURO 10,33
ALTIN 496,41
HABER /  DÜNYA

Rum lider Kıbrıs'ta çözüme yaklaşmıyor

Rum lider Kıbrıs'ta çözüme yaklaşmıyor

Birleşmiş Milletler'de üçlü zirve öncesi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Kıbrıs'ta iki devletli çözüme karşı olduklarını söyledi.

Abone ol

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, BM Genel Merkezi'ne giriş yaparken gazetecilerin sorularını cevapladı. “Kıbrıs'ta iki devletli çözüme açık mısınız?” sorusu üzerine Anastasiadis, "Hayır. Ben iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyona açığım." yanıtını verdi.

Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile üçlü görüşme öncesi BM Genel Merkezi'ne giriş yaparken gazetecilerin sorusunu yanıtladı. “Kıbrıs'ta iki devletli çözüme açık mısınız?” sorusu üzerine Anastasiadis, "Hayır. Ben iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyona açığım." yanıtını verdi.

Tatar: 60 yıldır Kıbrıs'ta iki devlet var

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, BM Genel Merkezi'ne giriş yaparken, Rum liderin iki devletli çözümü reddeden açıklamasının sorulması üzerine, şunları söyledi: “Bizim zaten devletimiz 60 yıldır var, iki devlet zaten Kıbrıs'ta ve Kıbrıs'ın gerçekleri. 60 yıldır Kıbrıs'ta iki devlet var, Kıbrıs'ın kuzeyindeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti Devletidir, 60 yıldır vardır, bu saatten sonra kimse 60 yıllık devletinden vazgeçmez.”

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul dahil onlarca il için yağmur uyarısı
İstanbul dahil onlarca il için yağmur uyarısı
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Alanyaspor'la berabere kalan Trabzonspor liderlik şansını kaçırdı
Alanyaspor'la berabere kalan Trabzonspor liderlik şansını kaçırdı
Bitlis'te çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
Bitlis'te çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
Türkiye sınırında 80 bin mayın temizlenecek
Türkiye sınırında 80 bin mayın temizlenecek
Türkiye 27 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 27 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Fatih Erbakan, Haydar Baş'ı taklit ediyor
Fatih Erbakan, Haydar Baş'ı taklit ediyor
Diyanetten yapay et açıklaması: Tamamen asılsızdır
Diyanetten yapay et açıklaması: Tamamen asılsızdır
Türkiye'de çalışmak istemeyen Şenol Güneş'in Uzak Doğu hedefi
Türkiye'de çalışmak istemeyen Şenol Güneş'in Uzak Doğu hedefi
Kira fiyatları artınca yatırımcılar yeniden gayrimenkule yöneldi
Kira fiyatları artınca yatırımcılar yeniden gayrimenkule yöneldi