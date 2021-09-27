Rum lider Kıbrıs'ta çözüme yaklaşmıyor

Birleşmiş Milletler'de üçlü zirve öncesi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Kıbrıs'ta iki devletli çözüme karşı olduklarını söyledi.

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, BM Genel Merkezi'ne giriş yaparken gazetecilerin sorularını cevapladı. “Kıbrıs'ta iki devletli çözüme açık mısınız?” sorusu üzerine Anastasiadis, "Hayır. Ben iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyona açığım." yanıtını verdi.

Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile üçlü görüşme öncesi BM Genel Merkezi'ne giriş yaparken gazetecilerin sorusunu yanıtladı. “Kıbrıs'ta iki devletli çözüme açık mısınız?” sorusu üzerine Anastasiadis, "Hayır. Ben iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyona açığım." yanıtını verdi.

Tatar: 60 yıldır Kıbrıs'ta iki devlet var

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, BM Genel Merkezi'ne giriş yaparken, Rum liderin iki devletli çözümü reddeden açıklamasının sorulması üzerine, şunları söyledi: “Bizim zaten devletimiz 60 yıldır var, iki devlet zaten Kıbrıs'ta ve Kıbrıs'ın gerçekleri. 60 yıldır Kıbrıs'ta iki devlet var, Kıbrıs'ın kuzeyindeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti Devletidir, 60 yıldır vardır, bu saatten sonra kimse 60 yıllık devletinden vazgeçmez.”