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İstanbul dahil onlarca il için yağmur uyarısı

İstanbul dahil onlarca il için yağmur uyarısı

Meteoroloji'nin haftalık hava durumu haritasına göre; salı günü 12 ilde, çarşamba günü 28 ilde ve perşembe günü 17 ilde yağış bekleniyor. Bu iller arasında İstanbul da yer alıyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftanın hava durumu tahmin raporunu sitesinde yayınladı. Buna göre; İstanbul'da salı, çarşamba ve perşembe günü yağış etkisini gösterecek.

Salı günü 12 kentte yağmur beklentisi
Salı günü;  İstanbul,  Kocaeli,  Düzce,  Sakarya,  Karabük,  Bartın,  Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'de yağış bekleniyor.

Çarşamba günü 28 il yağmura teslim
Çarşamba günü; İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Sinop, Amasya, Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, ve Ağrı'da sağanak etkili olacak.

Perşembe günü 17 ilde yağış
Perşembe günü; İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Sinop, Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı'da yağmur şiddetini gösterecek.

İstanbul'da sıcaklıklar düşüyor
İstanbul'da bugün 25 derece olan gündüz sıcaklığının hafta içinde 20 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Bu hafta gece hava sıcaklığı ise 15 derecelere kadar inecek. Nem oranındaki düşüş de dikkat çekerken salı gününden itibaren yağışlar başlayacak ve 30 Eylül'e kadar sürecek. Ekim ayının ilk gününde rüzgâr kendisini gösterecek.

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