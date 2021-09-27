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Bu nasıl vicdan! O öğretmene soruşturma

Bu nasıl vicdan! O öğretmene soruşturma

Konya'da öğrencisine kötü davranan bir sınıf öğretmeni hakkında idari soruşturma başlatıldı. Videoda, öğrencinin ağlayarak annesini istemesi üzerine öğretmenin çocuğu azarladığı ve hakaret ederek susturmaya çalıştığı görülüyor.

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Konya'da Merkez Selçuklu ilçesinde bir ilkokulda, 7 Eylül'de cep telefonuyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Paylaşımın ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü, birinci sınıfa başlayan öğrencisi A.Ç'ye kötü davrandığı öne sürülen A.I. hakkında idari soruşturma başlattı.

Soruşturmanın yürütülmesi için bir müfettiş görevlendirildiği öğrenildi.

Videoda, öğrencinin ağlayarak annesini istemesi üzerine öğretmenin çocuğu azarladığı ve hakaret ederek susturmaya çalıştığı görülüyor.

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