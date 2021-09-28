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Adnan Oktar'ın baş müridi hapiste yeni imaj yaptı! Bıyıklar olay oldu

Adnan Oktar'ın baş müridi hapiste yeni imaj yaptı! Bıyıklar olay oldu

Kız kardeşleriyle birlikte Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar'ın en yakın halkasında bulunan Oktar Babuna, cezaevinde kendine yeni imaj yaptı. Babuna, 188 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Adnan Oktar cemaatine yönelik dava geçen aylarda karara bağlanmıştı. Adnan Oktar'a 10 ayrı suçtan 1075 yıl 3 ay hapis cezasının verildiği mahkemede, Oktar Babuna hakkında da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "çocuğun cinsel istismarı" ve "nitelikli cinsel istismar" suçlarından 186 yıl hapse karar verilmişti.

Oktar'ın "doktor müridi" Oktar Babuna ise yeni imajıyla dikkat çekti. Babuna'nın, Tekirdağ Cezaevi'ndeki yeni fotoğraflarında bıyık bıraktığı ve imaj değişikliği yaptığı görüldü.

Oktar Babuna hafızalara kan kampanyası ile kazınmıştı. 1999'da lösemi olan Babuna için Türkiye'den 120 bin kişi kan vermişti. O dönem Sağlık Bakanlığı devreye girmişse de iş işten geçmişti. Kan ve ilik örnekleri ABD ve Almanya'daki laboratuvarlara gönderilmişti.

Adnan Oktar da Tekirdağ Cezaevi'nde kaldığı dönemde saçlarını uzatarak yeni imaj yapmış ve sosyal medyada olay olmuştu...

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