KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rumlarla görüşme şartını açıkladı: Eşit statü kabul görürse
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ile üçlü görüşmede bir araya geldi. Tatar, "Egemen eşitliğimiz ve uluslararası eşit statümüz kabul görürse resmi görüşmelere başlarız" dedi.Abone ol
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Merkezi'nde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ile üçlü görüşme gerçekleştirdi. Tatar, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, "Şu an yapmamız gereken Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak ve ileriye dönük yolları görüşmek için her fırsatı kullanacağız." dedi.
Görüşmenin nasıl geçtiğine ilişkin soruya Tatar şu yanıtı verdi: "İyi bir öğle yemeği oldu. Çeşitli konuları konuştuk ilerleme görmeyi umut ediyoruz ama tabii bu sadece öğle yemeğiydi. Genel Sekreter birkaç gün içinde görüşmeye ilişkin bir açıklama yapacak. Her şeyi konuşmaya çalıştık. Genel Sekreter'in yeni yollar bulabileceğine inanıyoruz."
"Bizim hakkımız, egemen eşitlik ve tanınmak ve bu şekilde önümüze bakabiliriz. Şu an yapmamız gereken Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak ve ileriye dönük yolları görüşmek için her fırsatı kullanacağız. Egemen eşitliğimiz ve uluslararası eşit statümüz kabul görürse resmi görüşmelere başlarız."
60 yıldır yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı
Tatar, 60 yıldır yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkmadığı için aynı anlayışla bu görüşmelerin sürdürülemeyeceğini belirten Tatar, "Biz egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki ayrı devletin işbirliğiyle bir anlaşmanın olabilmesi için yine bunu hem karşı tarafa hem Genel Sekretere bugün anlattık." dedi. Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:
Ortak zemin olmadığı için başlamanın aciliyeti yok
"Genel Sekreterin de ifadesi 'Ortak zemin olmadığına göre şu anda böyle bir (görüşmelerin başlaması) aciliyet yok. Benim elimdeki yetkiyi götürüp Güvenlik Konseyi'ne iade etmemin şu anda doğru olmadığını düşünüyorum' demiştir. Dolayısıyla özel temsilcisi Jane Lute'un görevinden ayrılmasıyla, şu an da yeni bir özel temsilci tayin etmesiyle, bu gelecek olan kişinin tekrar ortak zemin var mı yok mu arayışları çalışmalarını sürdürmesi ve ona göre tekrar durumu değerlendireceği noktasında Genel Sekreter bu şekilde bir pozisyon ortaya koymuştur.''
Anastasiadis: Kıbrıs için özel temsilci atanacak
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, üçlü görüşmeye ilişkin, "Nasıl ilerleyeceğimize yönelik teklifler sunduk. Genel Sekreter ise Kıbrıs için özel temsilci atamayı planlıyor." dedi. Anastasiadis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile üçlü görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Haberin Devamı Kıbrıs sorunun çözümü konusunda kendi yaklaşımlarını paylaştıklarını ve kendi pozisyonlarının BM Güvenlik Konseyi kararıyla uyumlu olduğunu belirten Anastasiadis, "Aynı zamanda nasıl ilerleyeceğimize yönelik teklifler sunduk. BM Genel Sekreteri ise Kıbrıs için özel temsilci atamayı planlıyor." ifadesini kullandı. Genel Sekreter Antonio Guterres'in iki tarafla da istişare ettikten sonra üçlü görüşmeye ve bundan sonra nasıl ilerleyeceğine dair açıklama yapacağını belirten Anastasiadis, yakın zamanda ise liderler arasında bir görüşme olmayacağını sözlerine ekledi.