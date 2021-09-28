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Alkollü sürücü Alkolmetreyi pos cihazı zannedip ödeme yapmaya kalktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Alkollü sürücü Alkolmetreyi pos cihazı zannedip ödeme yapmaya kalktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince durdurulan alkollü sürücünün, hareketleri gülümsetti. Alkolmetrenin son sınır olan 4.25 promülü gösterdiği sürücünün cezasını ödemeye çalışma şekli güldürdü.

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Sürücü Soner D.'ye alkollü araç kullanmaktan 1339 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 699 TL cezai işlem uygulandı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sinanbey mahallesi Yenişehir caddesi üzerinde alkollü sürücülere yönelik uygulama yaptılar. Ekipler, uygulamada 16 F 5016 plakalı otomobili durdurdular. Yapılan alkol testinde Soner D.'nin alkolmetre değerinin son sınırı olan 4.25 promül alkollü olduğu tespit edildi.

Cezai işlem uygulanacağını duyan sürücü Soner D.(32), "Annem kalp krizi geçirdi. Onun için içtim. Komserim sen benim arkadaşım ol, sen beni eve götür. Çok ceza yazma be komserim. Babama ceza yazma komiserim vallahi beni gebertir." dedi.

Cezayı kredi kartıyla ödemek isteyen Soner D.'nin "Benim evime falan ceza gitmesin." diyerek alkolmetre cihazına kredi kartını temas ettirerek cezasını ödemek istemesi gülümsetti. Polis ekibi, ödeme alınmadığını bir çok kez hatırlattı.

Toplam 4 bin 38 TL cezai işlem uygulanan sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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