Cübbeli Ahmet Hoca da 'parlamenter sisteme dönülmeli' dedi! 'Erdoğan riske atmak istemiyorsa...'

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de 'parlamenter sistem' tartışmasına girdi. Cübbeli Ahmet Hoca, "(Cumhurbaşkanı Erdoğan) Durumu riske atmak istemiyorsa yapması gereken şey parlamenter sisteme dönmektir” iddiasında bulundu

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Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Tarafsız Bölge'nin reklam arasında Cübbeli Ahmet Hoca ile yaptıkları siyaset sohbetini yazdı. Cübbeli Ahmet Hoca'nın parlamenter sisteme dönülmesinden yana olduğunu belirten Ahmet Hakan, gerekçelerini de yazdı. Ardından da sordu: Erdoğan aniden "Parlamenter sisteme dönüyoruz’ derse ne olur?" İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü...

Cübbeli Ahmet, aniden siyasete daldı

Geçenlerde Cübbeli Ahmet vardı Tarafsız Bölge’de... “Tarikatlar içindeki cinayetler” konusunu konuşmak için davet etmiştik kendisini. Reklam arasında siyasete daldı Cübbeli. Bana, “AK Parti, parlamenter sisteme döner mi?” diye sordu. Bütün gece sınava çalıştığı halde hiç beklemediği yerden gelen soruyla afallamış öğrencilere özgü bir şaşkınlıkla kekeledim: “Sanmam... Gündemde değil... Olmaz öyle şey... Kem... Küm...”

AK Parti parlamenter sisteme dönerse iktidarı hiç kaybetmez

Benim kem küm etmemle zerre ilgilenmedi Cübbeli. Ve hemen kendi görüşünü söyledi: “AK Parti, parlamenter sisteme dönerse iktidarı hiç kaybetmez. Durumu riske atmak istemiyorsa yapması gereken şey parlamenter sisteme dönmektir.”

İttifak dahil her şey tarumar olur!

Posta yazarı Rauf Tamer’in dünkü yazısını okuyordum. Şöyle yazmış Rauf Bey: “Erdoğan, yüzde 50 artı 1 barajıyla zor yolu seçmiştir. Halbuki öbür sistemde iktidara gelebilmek için birinci parti olmak yetiyor. En azından koalisyon ortağı. Erdoğan şimdi çıkıp şakacıktan bile dese ki ‘Parlamenter sisteme dönme kararı aldım, yarından tezi yok...’ Kim bilir ortalık nasıl karışır? İttifak dahil her şey tarumar olur.”

Erdoğan 'Parlamenter sisteme dönüyoruz’ derse ne olur?

Bütün muhalefet, “Parlamenter sistem” diye tutturmuşken... AK Parti, aniden “Parlamenter sisteme dönüyoruz” derse... Ne olur?

Mesela şöyle şeyler olur:

- Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş denklemden çıkar.

- Kemal Kılıçdaroğlu, “Partimin oylarını artırmam gerekiyor. İşte şimdi yandık” diyerek inceden umutsuzluğa kapılır.

- Meral Akşener, “Ben başbakan yardımcısı olacağım” demeye başlar.

- Muharrem İnce CHP’yi geçme hayaline kapılır

- İttifaklar yerini koalisyonlara bırakır.

- HDP, anahtar konumu kaybeder.

Velhasıl...

Çarşı kesinlikle karışır.

Acayip bir mavra çıkar hepimize.