Alçaklığın ödülü! Türkiye'nin milli projelerini bakın ne karşılığında satmış

Savunma Sanayi Başkanlığında proje müdürü olan Yusuf Hakan Özbilgin’in, Savunma Sanayii’ndeki ihale bilgilerini yabancı şirkete aktardığı belirlenmişti. Özbilgin'in, kritik projelerin bilgilerini ne karşılığında aktardağı da ortaya çıktı.

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Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki kritik projelerin ihale bilgilerini yabancı firmalara sızdıran ve hakkında 35 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski proje müdürü Yusuf Hakan Özbilgin'in, Mustafa Sırrı Akın ve Emre Özlük'ün istekleri doğrultusunda kendilerine bilgi verdiği değerlendirilmesi yapıldı.

Tape kayıt tutanaklarının girdiği dosyada Özbilgin'in, Akın'ın şirketi lehine Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki işlere müdahil olduğundan ve işlerini takip ettiğinden dolayı karşılığında da maddi menfaat temin etmek için 'Uzak Doğu'ya gitmek istiyor deseydin" şeklinde konuşmalar yaptığı kaydedildi.

Akın'ın masraflarını karşılamak üzere kendisini gezi amaçlı yurtdışına göndermesini Emre Özlük'ten talep ettiği, kahvaltı, yemek ve alkol gibi isteklerde bulunarak Özbilgin'in kendisine maddi menfaat temin ettiği değerlendirilmesi yapıldı.