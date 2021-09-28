Yunanistan beşik gib isallanıyor! Dün 6.5, bu sabah 5 şiddetinde deprem oldu

YUNANİSTAN dün sabah saatlerinden itibaren beşik gibi sallanıyor. Merkez üssü Girit Adası olan depremde bugün sabah 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Abone ol
Yunanistan beşik gibi sallanıyor. Depremlerin merkez üssü Girit Adası dün sabah 6,5 büyüklüğünde deprem ile sallandıktan sorna gün içerisinde artçı depremler meydana gelmişti. Bugün sabah saatlerinde Girit Adası tekrardan sallandı.
AFAD'ın geçtiği son dakika verisinde göre merkez üssü Yunanistan'ın Girit Adası olurken depremin büyüklüğü 5.0 olarak açıklandı. Deprem yerin 35.00 km altında gerçekleşti.