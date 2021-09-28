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ABD'li senatörden Türkiye'ye s-400 tehdidi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini böyle değerlendirdi

ABD'li senatörden Türkiye'ye s-400 tehdidi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini böyle değerlendirdi

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez, Türkiye'nin yeni S-400 hava savunma sistemleri satın alması halinde Kongre'nin Ankara'ya karşı yeni yaptırımlar için harekete geçeceği tehdidinde bulundu.

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ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Ankara'nın bir set S-400 hava savunma sistemi daha alabileceği yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

Menendez, yaptığı açıklamada, "CAATSA yasasını (ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası) kaleme alırken oldukça nettik: Rus ordusu ya da istihbarat daireleriyle kaydadeğer düzeyde iş yapan her kuruluşa yaptırım uygulanması zorunludur" ifadelerini kullandı.
Menendez, "Türkiye'nin yeni (S-400) alımları yeni yaptırımlar anlamına gelmelidir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CBS kanalına verdiği mülakatta Ankara'nın Washington'dan gelen baskıya rağmen bir set Rus S-400 hava savunma sistemi daha satın alabileceğini söylemişti.

Türkiye'ye S-400 alımı konusunda sürekli baskı yapılmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Erdoğan, ABD'nin S-400 bahanesiyle Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satmayı reddetmekle hata yaptığına dikkat çekmişti.

Erdoğan, çarşamba günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili ilişkileri görüşmek üzere Soçi'de bir araya gelecek. Görüşmede Suriye, Afganistan ve Libya da dahil olmak üzere bölgesel konular ele alınacak.

abd
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