Nusret'te 21 bin 500 TL hesap ödeyen futbol menajerinin tepkisi tartışılıyor

Nusret Gökçe'nin Londra'da açtığı yeni restoranında yemek yiyen futbolcu menajeri Muzzi İzzet, toplam 21.500 TL hesap ödeyince sosyal medyadan isyan etti. Yazar Orkun Ün, İzzet'in eleştirileri için “hem şoför mahalli olsun hem cam kenarı zor biraz” dedi.

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Nusret Gökçe'nin Londra'daki restorandaki yemek fiyatları, ünlü futbolcuların menajerliğini yapan Muzzi Özcan tarafından sert bir şekilde eleştirildi.

"Hayatımda ödediğim en gereksiz yemek"

Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile fiyatlara isyan etti. Masadan 1792 sterlin (21500 TL) ödeyerek kalkan Özcan, paylaşımında 'Nusr-et Londra, hayatımda ödediğim en gereksiz yemek! Milli dedik, milli gurumuz dedik, 3 tane burger 3 bin 600 TL!' ifadelerini kullandı.

İzzet'in isyanını Hürriyet'in magazin yazar Orkun Ün köşesinde değerlendirdi.

Londra’da fastfood zincirlerinden birinde hamburgerin fiyatının 50 sterlin olduğununa dikkat çeken Ün, fiyatlarda anormallik olmadığı görüşünde.

Eleştirileri samimi değil

"Ayrıca normal bir burger yemek dururken, ‘altın kaplamalı’ burger yiyen birisinin bu eleştirisi bana hiç samimi gelmiyor." ifadelerine yer veren yazar, yazısına şöyle devam etti:

"O yüzden menajerin bu isyanı şunları çağrıştırdı...

Ah be Nusret Abi o kadar arkadaşlığımız var benden de mi hesap aldın...

Hadi hesap aldın hiç değilse yüzde 20 indirim yapsaydın...

Arada masamıza gelip misafirlerimize şov yapsaydın...

Ee tabii bunların hiçbiri olmayınca en kolay şey nedir, “Böyle hesap mı olur kardeşim” diye isyan etmektir.

O yüzden diyorum “hem şoför mahalli olsun hem cam kenarı zor biraz” diye. "