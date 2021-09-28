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Kuzey Kore'den tehlikeli adımlar! Balistik füze denemesi yaptı

Kuzey Kore'den tehlikeli adımlar! Balistik füze denemesi yaptı

Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin "balistik" olduğu tahmin edilen füze denemesi yaptığını açıkladı.

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Kyodo ajansının, Japonya hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore, balistik füze denemesi yaptı.

Füzenin "Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin" dışında denize düştüğü bildirildi.

Başbakan Suga Yoşihide'nin, hükümetin ilgili kurumlarına, öngörülemeyen durumlara karşı hazırlık yapmaları talimatı verdiği aktarıldı.

Yonhap ajansının Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı açıklamasına dayandırdığı habere göre de, Kuzey Kore, "tanımlanamayan" füzeyi ülkenin doğu kıyılarına fırlattı.

Kuzey Kore'nin bu ay ikinci kez "balistik" füze denediği kaydedildi. 15 Eylül'de fırlatılan iki balistik füze, Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin içine düşmüştü.

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