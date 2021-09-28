Korkutan görüntü! Çıldır Gölü'nde sular 10 metre çekildi

“Çıldır Gölü hem milletimiz için hem ülkemiz için çok önemli bir göl. Burada turizm yapılıyor, bölgede yaşayanların geçim kapısı. 42 yıldır balıkçılıkla uğraşıyorum. Eskiden gölde daha iyi balık vardı. Göl daha temiz ve sular yüksekti, çok iyi balık avlıyorduk. Şimdi gölde kirlenme oldu ve su seviyesi düştü. Artık çok az balık avlayabiliyoruz. Bu durum bizi üzüyor."