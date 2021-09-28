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Çanakkale'de evinin balkonunda otururken av tüfeğiyle öldürüldü katil komşusu çıktı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Çanakkale'de evinin balkonunda otururken av tüfeğiyle öldürüldü katil komşusu çıktı

ÇANAKKALE'de, evinin balkonunda otururken av tüfeğiyle vurulan Ali Ayran'ın (49) cinayet şüphelisinin, yan binada oturan komşusu M.Ş.B (47) olduğu belirlendi.

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Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde yaşayan Ali Ayran, geçen hafta cumartesi akşamı, bir yakınının düğününe katılıp gece saatlerinde evine döndü. Bir süre sonra evinin balkonuna çıkıp oturan Ayran'a, yoldan geçen bir kişi av tüfeğiyle ateş etti. Küçükkuyu Belediyesi'nde çalışan Ali Ayran, hayatını kaybetti.

Olayın ardından güvenlik güçleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Küçükkuyu Karakol Komutanlığı ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

İstanbul'a kaçtı

Yapılan araştırmada, şüphelinin yan binada oturan komşusu M.Ş.B. olduğu, İstanbul’a kaçtığı tespit edildi. M.Ş.B. ile akrabalarına ait cep telefonu üzerinden iletişim kuruldu. Yapılan görüşmeyle ikna edilen M.Ş.B. İstanbul Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim oldu. Şüphelinin evinde yapılan aramada, olayda kullanılan 1 ruhsatsız av tüfeğine el konuldu. Olay yerindeki boş kovan ile evde bulunan, kovanı aynı marka olan 3 fişeğe el konuldu.

Öte yandan, Ali Ayran'ın cenazesi ise dün Ayvacık ilçesine bağlı Yenioba köyünde toprağa verildi.

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