BIST 1.386
DOLAR 8,87
EURO 10,35
ALTIN 497,39
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Tekirda'da feci kaza! Kağıt gibi ezildi parçaları toplamak için iki çekici çağırıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tekirda'da feci kaza! Kağıt gibi ezildi parçaları toplamak için iki çekici çağırıldı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde ters yöne giren Toros otomobilin sürücüsü dehşet saçtı. Tır ve otomobille çarpışıp bariyere saplanan otomobil kağıt gibi ezilirken, kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Abone ol

Kaza, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Çevreyolu AFAD mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre E.Ö. idaresindeki 59 LH 986 plakalı Renault Toros araç, AFAD Lojistik Deposu önünden çevre yoluna ters yönden girdi. Ters yöne giren otomobil, o sırada karşıdan gelen tır ve otomobile çarptıktan sonra yolun ortasındaki bariyerlere saplandı.

Bariyere saplandıktan sonra paramparça olan Toros'un sürücüsü E.Ö. hayatını kaybederken, yanında bulunan Y.Ç. ve kazaya karışan diğer otomobilde bulunan B.Y. yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri gönderilirken, kaza alanına gelen polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ve 112’nin müdahalesi ile araçtaki yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan 2 kişi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edilirken, kazada hayatını kaybeden E.Ö.’nün cansız bedeni ise hastane morguna sevk edildi.

Bariyerde parçalanan araç için 2 çekici çağrıldı

Kazadan sonra İstanbul Tekirdağ yolunda trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Feci kazada bariyere saplanan Renault Toros otomobilin parçalarını toplamak için bir çekici yetmeyince ikinci bir çekici çağrıldı. 2 çekiciyle, bariyere saplanan otomobil güçlükle olduğu yerden alındı.
Kazaya karışan Toros aracın çalıntı olduğu iddia edilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ordu'da 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen ikinci lahit açıldı içinden bakın neler çıktı?
Foto Galeri Ordu'da 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen ikinci lahit açıldı içinden bakın neler çıktı? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bendevi Palandöken'den yapılandırmanın uzatılması çağrısı
Bendevi Palandöken'den yapılandırmanın uzatılması çağrısı
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
İzmir'de orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
İzmir'de orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
Çanakkale'de evinin balkonunda otururken av tüfeğiyle öldürüldü katil komşusu çıktı
Çanakkale'de evinin balkonunda otururken av tüfeğiyle öldürüldü katil komşusu çıktı
Grip-nezle ile Kovid-19'u ayırt etmenin yolu! Prof. tek tek sıraladı
Grip-nezle ile Kovid-19'u ayırt etmenin yolu! Prof. tek tek sıraladı
Meral Akşener hazırlanan tezgahı ifşa etti!
Meral Akşener hazırlanan tezgahı ifşa etti!
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde İspanya ve İtalya üstünlüğü
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde İspanya ve İtalya üstünlüğü
Aydın'da 'biraz yürüyüş yapmak istiyorum' deyip evden çıktı! Acı haber geldi
Aydın'da 'biraz yürüyüş yapmak istiyorum' deyip evden çıktı! Acı haber geldi
Oxford Üniversitesi açıkladı: Koronavirüs onları hedef alıyor!
Oxford Üniversitesi açıkladı: Koronavirüs onları hedef alıyor!
Kırmızı bültenle aranıyordu! MİT'ten Suriye operasyonu PKK yönecisi öldürüldü
Kırmızı bültenle aranıyordu! MİT'ten Suriye operasyonu PKK yönecisi öldürüldü