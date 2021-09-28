Osmaniye'de bu düğün davetiyesini alanlar şaşkına döndü: Çok ilginç geldi

OSMANİYE’de dünya evine giren çift, davetlilere düğünlerinde nikah şekeri yerine sokak hayvanlarına dağıtmaları için küçük poşetlere koydukları mama dağıttılar.

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Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) Şubesinde görevli komiser yardımcısı damat Kürşat Turhan ile "Osmaniye Patileri" isimli bir sosyal medya hesabı yöneticisi gelin Merve Özdem, düğünlerinde sokak hayvanları için farkındalık oluşturmak adına ilginç bir yöntem buldular.



Gelin ve damadın ortak kararıyla düğün öncesi davetli listesi oluşturan çift, davetlilere üzerinde, “Bu mutlu günümüzde bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Sevgi paylaştıkça çoğalır. Bizim için sokaktaki dostlarımızı besler misiniz” yazılı bir davet kağıdı ve bu kağıda iliştirilmiş küçük bir poşet kedi maması gönderdiler. Davetiyeyi alanlar önce şaşırdı ancak daha sonra gelin ve damadın istediği gibi mamaları sokak hayvanlarına verdiler.







"Faydalı bir şeyler yapabilmek adına böyle hayvan mamaları ayarladık"

Sokak hayvanlarına faydalı olmak adına böyle bir şey yaptıklarını belirten gelin Merve Özdem, "Düğünümüz var bugün ve faydalı bir şeyler yapabilmek adına böyle hayvan mamaları ayarladık. Bunları dağıttık insanlara. Hem böylelikle birçok hayvanın karnı doymuş oldu hem de insanlarda biraz duyarlılık oluşturmak istedik. Ben ve eşim ile birlikte Osmaniye’de sokak hayvanlarına kendi çapımızda yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.



"Çok ilginç geldi"

Damat Kürşat Turhan ise, “Eşimle birlikte bunları hazırladık. Nikah şekerlerimiz bunlar. Farklılık olsun istedik ve ayı zamanda sokak hayvanlarına yardımcı olmak istedik. Nikah şekeri yerine dağıttığımız kedi mamalarının üzerindeki fotoğraftaki kediler de bizim eşimle şahsi hayvanlarımız. Biz bunların üzerinden diğer hayvanların da faydalanmasını istedik. Önce herkes bu duruma şaşırdı tabi. Çok ilginç geldi insanlara ama bir yerden sonra bu durumu çok beğendiler” şeklinde konuştu.



"Gücümüzün yettiği kadar destek olduk"

Gelinin babası Murat Özdem ise, “Kızım 3-4 yıldır sokak hayvanlarına kendisini adamış bir kız çocuğu. Biz de ailesi olarak hem maddi hem manevi gücümüzün yettiği kadar destek olduk kendisine. Kızım düğününde nikah şekeri yerine kedi maması dağıtmayı uygun gördü biz de kendisine destek olduk. Çok güzel oldu” diye konuştu.