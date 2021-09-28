Taliban kadınlara üniversiteyi tamamen yasakladı! Daha önce fuhuş yuvası demişti

Taliban'ın Kabil Üniversitesi'ne atadığı yeni rektör, kadınların eğitmen veya öğrenci olarak kadınların üniversiteden tamamen uzaklaştırıldığını açıkladı.

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Kabil Üniversitesi'nin Taliban tarafından atanan yeni rektörü, dün yaptığı açıklamada kadınların öğretim görevlisi veya öğrenci olarak üniversitelerde yer almasını süresiz olarak yasakladı.

Mohammad Ashraf Ghairat tarafından yapılan açıklamada, "Kabil Üniversitesi rektörü olarak size söz veriyorum, herkes için gerçek bir İslami ortam sağlanmadıkça kadınların üniversitelere girmesine, çalışmalarına izin verilmeyecek. Önce İslam" dedi.

Fuhuş yuvası demişti

Rektör Ghairat, daha önce yaptığı açıklamalardan birinde üniversiteleri 'fuhuş yuvası' olarak nitelendirmişti.

İsminin açıklanmaması koşuluyla The New York Times'a konuşan bir kadın öğretim görevlisi ise, kararla ilgili olarak "Bu kutsal yerde İslami olmayan hiçbir şey yoktu. Başkanlar, öğretmenler, mühendisler ve hatta mollalar burada yetiştiriliyor ve topluma kazandırılıyor. Kabil Üniversitesi, Afganistan ulusunun evidir" ifadelerini kullandı.

Kabil Üniversitesi Gazetecilik Fakültesi öğretim görevlisi ve aynı zamanda Yüksek Öğrenim Bakanlığı eski sözcüsü Hamid Obaidi ise, "Umut yok, tüm yüksek öğretim sistemi çöküyor. Her şey mahvoldu" dedi.

Afganistan öğretmenler birliği ise, geçen hafta hükümete Ghairat'ın atamasının iptal edilmesini talep eden bir mektup gönderdi.

Rektör, akademik deneyim eksikliği nedeniyle sosyal medyada da eleştirildi. The Times'ın ulaştığı bazı sınıf arkadaşları onu, kadın sınıf arkadaşları ve öğretim görevlileriyle sorunları olan aşırı görüşlü izole bir öğrenci olarak tanımladı.

Ankara, Türkiye'de bulunan Kabil Üniversitesi Kamu Politikası Okulu eski öğretim görevlisi ve gazeteci Sami Mehdi, “Kabil Üniversitesi bir beyin göçüyle karşı karşıya” dedi. Kabil'in Taliban'ın eline geçmesinden bir gün önce ülke dışına uçtuğunu, ancak memleketindeki öğrencileriyle iletişimini sürdürdüğünü söyleyen Mehdi ayrıca, "Cesaretleri kırıldı. Özellikle kızlar, çünkü geri dönemeyeceklerini biliyorlar" dedi.