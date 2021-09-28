Gazeteci Levent Gültekin'e zorla getirilme kararı

BAKIRKÖY'de Gazeteci Levent Gültekin'e saldırdıkları iddiasıyla 2 tutuksuz sanığın "Nitelikli kasten yaralama" suçundan yargılandığı davada, şikayetçi Levent Gültekin'in ifadesi alınmak üzere hakkında zorla getirilme kararı çıkartıldı.

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Bakırköy 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıkların avukatı katılırken, şikayetçi Levent Gültekin'in avukatı mazeret sunarak duruşmaya katılmadı. Mahkeme heyeti, duruşmaya katılmadığı gerekçesiyle Levent Gültekin hakkında ifadesi alınmak üzere zorla getirilme kararı çıkarttı. Duruşma ertelendi.

İddianame

Gazeteci Levent Gültekin bir televizyon programının canlı yayınına katılmak üzere gittiği Bakırköy'deki televizyon binası önünde 8 Mart 2021 tarihinde saldırıya uğramıştı. Soruşturma başlatan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, olayda şikayetçinin adli tıp raporunda basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandığı, vücudunda oluşan kemik kırıklarının hayat fonksiyonlarını birinci derecede etkileyecek nitelikte olduğunun anlaşıldığı belirtildi. İddianamede, olaya ilişkin kamera görüntülerinde saldırganların tespit edilemediğine de yer verildi. İddianamede, şüpheli Ömer D. ve Muhammet Emin K.'nın "Nitelikli kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı 1 yıldan 4 yıl 6 aya kadar hapisleri isteniyor.