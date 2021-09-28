BIST 1.386
DOLAR 8,87
EURO 10,35
ALTIN 497,39
HABER /  MEDYA

Gazeteci Levent Gültekin'e zorla getirilme kararı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı

BAKIRKÖY'de Gazeteci Levent Gültekin'e saldırdıkları iddiasıyla 2 tutuksuz sanığın "Nitelikli kasten yaralama" suçundan yargılandığı davada, şikayetçi Levent Gültekin'in ifadesi alınmak üzere hakkında zorla getirilme kararı çıkartıldı. 

Abone ol

Bakırköy 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıkların avukatı katılırken, şikayetçi Levent Gültekin'in avukatı mazeret sunarak duruşmaya katılmadı. Mahkeme heyeti, duruşmaya katılmadığı gerekçesiyle Levent Gültekin hakkında ifadesi alınmak üzere zorla getirilme kararı çıkarttı. Duruşma ertelendi. 

İddianame 

Gazeteci Levent Gültekin bir televizyon programının canlı yayınına katılmak üzere gittiği Bakırköy'deki televizyon binası önünde 8 Mart 2021 tarihinde saldırıya uğramıştı. Soruşturma başlatan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, olayda şikayetçinin adli tıp raporunda basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandığı, vücudunda oluşan kemik kırıklarının hayat fonksiyonlarını birinci derecede etkileyecek nitelikte olduğunun anlaşıldığı belirtildi. İddianamede, olaya ilişkin kamera görüntülerinde saldırganların tespit edilemediğine de yer verildi. İddianamede, şüpheli Ömer D. ve Muhammet Emin K.'nın "Nitelikli kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı 1 yıldan 4 yıl 6 aya kadar hapisleri isteniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da camide uyuşturucu kullanan 2 kişiye sopayla dayak
İstanbul'da camide uyuşturucu kullanan 2 kişiye sopayla dayak
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
BKM açıkladı! Ağustosta 154 milyar TL tutarında kartlı ödeme gerçekleşti
BKM açıkladı! Ağustosta 154 milyar TL tutarında kartlı ödeme gerçekleşti
WhatsApp artık bu telefonlarda çalışmayacak tarih verildi liste açıklandı
WhatsApp artık bu telefonlarda çalışmayacak tarih verildi liste açıklandı
Ticaret Bakanlığı indirim kampanyaları konusunda uyardı
Ticaret Bakanlığı indirim kampanyaları konusunda uyardı
Taliban kadınlara üniversiteyi tamamen yasakladı! Daha önce fuhuş yuvası demişti
Taliban kadınlara üniversiteyi tamamen yasakladı! Daha önce fuhuş yuvası demişti
Büyükada'da bahçesinde yetiştiriyordu yakalandı belediye personeli çıktı
Büyükada'da bahçesinde yetiştiriyordu yakalandı belediye personeli çıktı
İngiltere'de akaryakıt krizi sürüyor! Ordu devreye girecek!
İngiltere'de akaryakıt krizi sürüyor! Ordu devreye girecek!
Eskişehir'de bunu yapan insan olamaz! Çuvalda ölü bulundular
Eskişehir'de bunu yapan insan olamaz! Çuvalda ölü bulundular
Tekirda'da feci kaza! Kağıt gibi ezildi parçaları toplamak için iki çekici çağırıldı
Tekirda'da feci kaza! Kağıt gibi ezildi parçaları toplamak için iki çekici çağırıldı