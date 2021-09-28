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Muhalefet kazanırsa 3 yılda 4 seçim olacak muhalefetin B planı! Erdoğan’a oy verirse şaşırmasınlar

Muhalefet kazanırsa 3 yılda 4 seçim olacak muhalefetin B planı! Erdoğan’a oy verirse şaşırmasınlar

Parlamenter sistemi hedefleyen muhalefet partilerinin hesabı tutacak mı? 3 yılda 4 seçimi öngören muhalefetin önündeki zorlukları kaleme alan Habertürk yazarı Kübra Par, "Karmaşık tabloyu gören kararsız seçmen istikrarsızlık korkusuyla dönüp tekrar Erdoğan’a oy verirse şaşırmasınlar." dedi.

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Muhalefetin halka en büyük vaadi seçimi kazanırlarsa bütün kötülüklerin anası olarak gördükleri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni değiştirip parlamenter sisteme geçmek.

Plan muhalefetin istediği gibi çalışırsa takvim şöyle işleyecek:

"2023’te Cumhurbaşkanlığı, 2025’te referandum, 2026’da yeni Başbakan için bir genel seçim, Sonra Meclis’te (veya modele göre sandıkta) yeni bir Cumhurbaşkanı seçimi."

Muhalefetin B planı ne?

Peki bu plan tutar mı? Habertürk yazarı Kübra Par, Muhalefet partilerinin önündeki zorlukları ve risklerini köşe yazısında yazdı. Kübra Par, "Cumhurbaşkanlığı’nı kazansalar bile Meclis’te referandum için yeter sayıyı bulamazlarsa B planları ne?" diye sordu. İşte Par'ın gündeme oturan o yazısı:

3 yılda 4 seçim vaat ediyorlar

"Yani ekonomi bu haldeyken, dış politikada yakıcı sorunlar ortada duruyorken, görüşleri birbirinden hayli farklı partiler el ele verip 2-3 yıl içinde 4 kez seçim yapmayı vaat ediyorlar.

Bu arada ortak aday mı gösterecekler, aday kim, HDP de destekleyecek mi? Belli değil...

Cumhurbaşkanlığı’nı kazansalar bile Meclis’te referandum için yeter sayıyı bulamazlarsa B planları ne? Belli değil...

Sistem değişip tekrar seçime gidildiğinde AK Parti birinci parti pozisyonunu korursa, yani iktidar yeniden AK Parti’ye geçerse ne yapacaklar? O da belli değil...

İstikrarsızlık korkusu

4 seçimi de atlatıp sistemi değiştirmeleri imkânsız demiyorum. 2015-2018 arasındaki 3 yılda da 4 seçim yapıldı ve sistem değişti.

Fakat şu karmaşık tabloyu gören kararsız seçmen istikrarsızlık korkusuyla dönüp tekrar Erdoğan’a oy verirse şaşırmasınlar.

Seçmen ne olacağını duymak istiyor

Bekir Ağırdır, Oksijen’deki analizinde durumu güzel özetlemiş:

“Seçmen gidişattan rahatsız ama başka bir çözümün olabileceğine henüz inanmış değil. Anketlerdeki seyre, toplumsal çözülmeye bel bağlamak beklenmeyen sonuçlar doğurabilir. Seçmen ne olmaması gerektiğini öğrendi ama ne olacağını duymak istiyor.”

Muhalefet enflasyon, hayat pahalılığı, işsizlik, cari açık...

ABD ile PYD, S-400, CAATSA, FETÖ...

Rusya ile İdlib...

Avrupa ile göçmenler ve Doğu Akdeniz...

Yargı bağımsızlığı, medya özgürlüğü, eğitim gibi acil sorunlar için ortak çözüm önerilerini somut olarak ortaya koymalı.

Efendim sistem değişmeden bunlar düzelmezmiş… 3 yılda 4 seçim yapınca düzelecek mi?

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