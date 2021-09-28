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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rus lider Putin'e bunları söyleyecek! Beklentiler karşılanmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rus lider Putin'e bunları söyleyecek! Beklentiler karşılanmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daveti üzerine gideceği Soçi’de öncelikle gündemi Suriye olacak.

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Üst düzey bir yetkiliden edinilen bilgiye göre Erdoğan, Tel Rıfat ve Münbiç’teki PKK varlığına Astana anlaşmalarına uygun şekilde son verilmesi gerektiğine dikkat çekecek.

Erdoğan, YPG’nin Fırat’ın 30 kilometre güneyine çekilmesini öngören ve Ekim 2019’da Rusya ile imzalanan Soçi Mutabakatını hatırlatarak, gelinen noktada Türkiye’nin beklentilerinin karşılanmadığını Putin ile paylaşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mutabakatın bu maddesinin bir an önce uygulanması gerektiğini mevkidaşına iletecek.

Erdoğan; son dönemde Rusya’nın kontrol ettiği bölgelerden Türkiye’ye yönelik saldırılar ile ilgili Türkiye’nin rahatsızlığını ve bunun bir an önce engellenmesi gerekliliğini Putin’e iletecek. DEAŞ ile mücadele konusunda ortak hareket edilmesinin önemine işaret edecek olan Erdoğan, son olarak Suriyeli mülteciler sorunu ile ilgili atılan ve atılması gereken adımları da Putin’le masaya yatıracak.

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