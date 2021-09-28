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Bölücü terör örgütü PKK üyeleri uyuşturucu bağımlısı çıktı Şırnak kırsalında ele geçirildi

Bölücü terör örgütü PKK üyeleri uyuşturucu bağımlısı çıktı Şırnak kırsalında ele geçirildi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Şırnak kırsalında PKK/KCK terör örgütü mensubu silahlı bir teröristin etkisiz hale getirildiği ve beraberinde 2 M-16 ile 3 Kalaşnikof piyade tüfeklerinin yanı sıra bu silahlara ait mermi ve şarjörlerle birlikte 30 gram da uyuşturucu maddenin ele geçirildiği bildirildi.

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Şırnak kırsalında bölücü terör örgütü üyeleri ile Mehmetçik arasında çıkan çatışmada PKK/KCK mensubu bir terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristin yanında 2 adet M-16 ve 3 adet Kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi.

Bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın uyuşturucu almadan hareket edemediğine dikkat çeken güvenlik kaynakları operasyon hakkında şu bilgileri verdi:
“Bölücü terör örgütü PKK/KCK, bir yandan uyuşturucu bağımlısı yaptığı gençleri eylemlerinde kullanırken, diğer yandan uyuşturucu satışından sağladığı gelirle silah temin ederek, terör eylemlerini sürdürmeye çalışıyor. Uluslararası raporlar, terörist ifadeleri ve yapılan tespitler, PKK/KCK'nın uyuşturucu satışıyla organik bağını ortaya koyuyor.

Teröristlerin örgütten kopuşlarını engellemek, çatışmalara katılımlarını kolayca sağlamak için uyuşturucu kullanıldığı bilinen bir gerçek. Uyuşturucu bağımlısı haline getirilenlerin çatışmalarda en ön saflara sürüldüğü, teslim olan teröristlerin ifadelerine yansıdı. Uyuşturucu bağımlısı yaptığı gençleri düzenlediği eylemlerde kullanan eli kanlı örgüt, daha sonra bu elemanları uyuşturucu maddeyle ‘ödüllendirme’ yoluna gidiyor. Son operasyonda ele geçirilen 30 gram uyuşturucu madde de bu hususu doğruluyor.

Uyuşturucu madde kullanan teröristlerde öfori, cesaret durumunu artırdığı için düşünmeden kendilerine ve çevrelerine zarar veriyor, korku hissini duymuyorlar. Kullanım sonrasında enerjide ve psikomotor hareketlerde artış görüldüğü için teröristler bu durumdan haz almaya başlıyor.

Uyuşturucunun, insan beynine direk etki edip, sinir sistemi üzerinde değişiklikler yaptığı, hapı kullanan teröristlerin kalp ritminin hızlandığı, vücut ısılarının artarak aşırı enerji kazandırdığı ve cesaret verdiği de uzmanlarca kanıtlanmıştır.”

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