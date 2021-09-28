Türkiye ile Fransa arasında JETCO protokolü

Türkiye-Fransa arasında ekonomi ve ticaret ilişkilerini derinleştirecek adımlar atıldı. Türkiye-Fransa JETCO Protokolü imzalandı.

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye-Fransa Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi 6'ncı Dönem Toplantısı'na ve JETCO Protokolü İmza Töreni'ne katıldı. Törende, Bakan Muş ile Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Franck Riester tarafından JETCO Protokolü imzalandı.

Bakan Muş, Fransa ile diplomatik ilişkilerin 15'inci yüzyıla kadar dayandığını belirterek, "Tarih içerisinde bazı dönemlerde iniş ve çıkışlara da rastlamak mümkündür. Son olarak Cumhurbaşkanlarımızın 2021 Mart ayındaki görüşmeleri ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 2021 yılı Haziran ayında Paris’i ziyaretiyle rüzgarı arkamıza aldık. Bakanımızın ziyaretiyle siyasi ilişkilerimizde yakalanan ivmeyi ekonomik ve ticari ilişkilerimize yansıtarak, yatırımlar alanında da rekorlar kırabileceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Teknik görüşmelere Haziran ayından itibaren icra edildiğinin altını çizen Bakan Muş, "Biraz önce sayın bakan ile tüm ticari ve ekonomik ilişkileri gözden geçirdiğimiz toplantının son derece verimli geçtiğini belirtmek isterim. Ülkemiz ile Fransa arasındaki JETCO mekanizmasını özel sektör firmalarımızın da katılımıyla, ekonomik ilişkilerimizi derinlemesine ele aldığımız ve ticari ilişkilerimizin önündeki engelleri tartıştığımız faydalı bir mekanizma olarak telaki ediyoruz" açıklamalarında bulundu.

"2021 yılının ilk 8 ayında ise ticaret hacmimiz yüzde 38 artışla 11,2 milyar dolara ulaşmasından memnuniyet duyuyoruz"

Bakan Muş, "Bu toplantı pandemiyle mücadele ettiğimiz bu zor günlerde; ikili, ticari ve ekonomik ilişkilerimizle işbirliğimizi geliştirmek adına son derece önemli bir buluşma olarak tarihe geçecektir. Dünya genelinde siyasi, ekonomik ve sosyal değişimlerin yaşandığı önemli bir dönemden geçiyoruz. Tüm dünya salgın dolayısıyla zor günler geçirmiş olup, iş dünyası ve ticaret bu gelişmelerden olumsuz etkilenmiştir. Bu dönemde Türkiye ile Fransa arasındaki iş birliğinin pandeminin olumsuz etkilerinin azaltılması açısından oldukça önemlidir. 2020 yılında Türkiye ile Fransa ikili ticaret hacmi 14,2 milyar dolar olarak kaydedilmiştir. Aynı yıl Fransa ile ihracatımız 7,2 milyar dolar, ithalatımız ise 7 milyar dolar ile gerçekleşmiştir. 2021 yılının ilk 8 ayında ise ticaret hacmimiz yüzde 38 artışla 11,2 milyar dolara ulaşmasından memnuniyet duyuyoruz" şeklinde konuştu.

"İki ülke arasında birçok alanda iş birliği ve karşılıklı yatırımlar için önemli fırsatlar bulunuyor"

Türkiye ile Fransa arasındaki ekonomik ilişkilerde potansiyel arz eden bir diğer başlığın ise karşılıklı yatırımlar olduğunu dile getiren Bakan Muş, "İki ülke arasında tarım, teknoloji, makine, savunma sanayi, ulaştırma, enerji, çevre, turizm, sağlık ve altyapı gibi birçok alanda iş birliği ve karşılıklı yatırımlar için önemli fırsatlar olduğunu değerlendiriyoruz. Yakın bölgede serbest bölgeler yapılanmamızda yeni bir sayfa açtık. Çağın gerekliliğine uyarak yatırım ve artı değeri öne çıkaran ihtisas serbest bölgeler aracılığıyla ülkemize teknoloji alanında yapılacak yatırımlar için çok cazip fırsatlar sunuyoruz" dedi.