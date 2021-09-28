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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 120 milyar doların üzerine çıkmıştır

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 120 milyar doların üzerine çıkmıştır

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Rezervlerdeki iyileşme öngörülerimizle uyumlu seyrediyor. Rezervlerimiz, yaklaşık 30 milyar dolar artarak 120 milyar doların üzerine çıkmıştır" dedi

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Finansın Geleceği Zirvesi’nde konuşan Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, "Salgının dünya genelinde yayılması belirgin yavaşlamaya neden olmuştur. 2008 krizinden farklı olarak salgın döneminin ekonomik açıdan daha da maliyetli olduğunu söyleyebiliriz" açıklamasında bulundu. Kavcıoğlu şunları söyledi:

-Hizmet sektöründeki açılma ve turizmin katkısı ile beraber istihdam piyasası salgın dönemi etkilerini büyük ölçüde atlattı.

-Rezervlerdeki iyileşme öngörülerimizle uyumlu seyrediyor. Rezervlerimiz, yaklaşık 30 milyar dolar artarak 120 milyar doların üzerine çıkmıştır" dedi.

Ayrıntılar gelecek...

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