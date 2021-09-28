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İYİ Partili Lütfü Türkkan kamu bankalarından aldığı 36 milyon dolar krediyi batırdı mı?

İYİ Partili Lütfü Türkkan kamu bankalarından aldığı 36 milyon dolar krediyi batırdı mı?

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Ukrayna ve Gebze'deki fabrikaları ve çiftlikleri için kamu bankalarından çektiği 36 milyon dolarlık krediyi batırdığı iddia edildi. Haber, sosyal medyada TT listesinin zirvesine çıktı. Lütfü Türkkan şu ana kadar bir açıklama yapmadı.

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İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Ukrayna ve Gebze'deki fabrikalarına ve çiftliklerine Türkiye, Karadağ ve Kazakistan'daki Ziraat Bankaları aracılığıyla kullandığı toplam 36 milyon dolar krediyi batırdığı iddia edildi. Akşam gazetesinin haberine göre, Ziraat Bankası, Lütfü Türkkan'ın batık kredileri nedeniyle icra takibi başlatmaya hazırlanıyor. 

Türkkan: Kamu bankalarının sırtına yük oldu

Lütfü Türkkan, FoxTv'de katıldığı bir yayında, özellikle Ziraat Bankası başta olmak üzere kamu bankalarında kredilerin yüzdürülerek iş dünyasının ayakta tutulmaya çalışıldığını ve bu kredilerin kamu bankalarının sırtına vurulan yük olduğunu ifade etmişti. Türkkan'ın kendi şirketleri için bir kamu bankası olan Ziraat'ten aldığı aldığı kredileri batırması, kendi ifadesiyle "kamu bankalarının sırtına yük" oluşturduğu şeklinde yorumlandı.

Kaçak yapılarıyla gündem olmuştu

Lütfü Türkkan, Haziran ayında da Kocaeli'de bulunan çiftliğindeki 15 kaçak yapıyla gündeme gelmişti. Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinde yıkım çalışmalarını takibi sırasında İHA muhabiri Mustafa Uslu, Türkkan'ın çalışanları ve yakınları tarafından feci şekilde darp edilmişti.

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