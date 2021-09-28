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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

İklim krizi kahve fiyatlarını uçurunca yapay kahve ürettiler

İklim krizi kahve fiyatlarını uçurunca yapay kahve ürettiler

İklim krizi ve olumsuz hava koşulları tüm dünyadaki kahve fiyatlarını etkilerken, Finlandiyalı bilim insanları çevreye zarar vermeden üretim yapmanın bir yolunu buldu. Araştırmacılar, laboratuvarda kahve geliştirdi.

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İklim değişikliği kaliteli kahve yetiştirmeyi zorlaştırıyor ve Kolombiya gibi kahve üreticisi ülkelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle ürün yetiştirmek için uygun olan toprak miktarı azalıyor. Bu da dünya çapındaki kahve fiyatlarının artışına neden oluyor.

Bunun önüne geçmek isteyen Finlandiyalı araştırmacılar, laboratuvarda bitki hücrelerinden kahve yetiştirdi. Espoo kentindeki VTT Teknik Araştırmalar Merkezi’nde yapılan çalışmada hücresel tarım tekniği kullanıldı.

Araştırmacılar, halihazırda laboratuvarda et ve süt üretiminde de başvurulan teknikleri kullandı. Kahve bitkisinin yaprağından alınan hücreler, laboratuvarda kültürlendikten sonra büyümeleri için biyoreaktörlere yerleştirildi.

'Tadı ve kokusu aynı'

Araştırma lideri Heiko Rischer, “Geleneksel kahve üretimi, sürdürülemez tarım yöntemleri, sömürü ve arazi hakları gibi çeşitli sorunlu konulara neden oluyor. Örneğin Vietnam'da kahve üretimi ormansızlaşmaya neden oluyor” dedi.

"Bitki hücresi kültürlemek hayvan hücreleri için olanlardan çok daha az karmaşık, daha ucuz" diyen Rischer, ürettikleri kahvelerin tatlarının ve kokusunun normal kahveden farksız olduğunu söyledi.

Ürettikleri kahveden bir fincan içen ve içerken çok heyecanlandığını söyleyen Rischer, “Şaşırtıcı bir şekilde tam aroma” dedi.

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