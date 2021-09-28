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Hakkari'de PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

Hakkari'de PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir mağarada terör örgütü PKK'ya ait el bombaları, silah, uçaksavar mühimmatı ve patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

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HAKKARİ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik Yüksekova'ya bağlı Bölük köyü kırsalına operasyon düzenledi. Arazi arama-tarama faaliyetinde bir mağara tespit edildi. Mağarada yapılan aramada 1 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 M-1 piyade tüfeği, 5 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 el dürbünü, 1 adet 5 litrelik plastik bidon içerisinde kurulmuş amonyum nitrat patlayıcı madde, 3 el bombası, 363 adet 7,62 mm çapında mühimmat, 13 uçaksavar mühimmatı, 2  bantlanmış pil bloğu, 1 bilgisayar monitörü, 3 bixi mayonu, 15 rulo kablo ve 1 düz tornavida ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor. 

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