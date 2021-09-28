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4 katlı lüks yat Muğla Bodrum'a demir attı! Kirasını duyan inanamadı

İhlas Haber Ajansı
4 katlı lüks yat Muğla Bodrum'a demir attı! Kirasını duyan inanamadı

MUĞLA Bodrum’a demir atan 118 milyon dolarlık lüks mega yat görenleri kendine hayran bıraktı. Ultra lüks yatın haftalık kirasını duyan inanamadı.

4 katlı lüks yat Muğla Bodrum'a demir attı! Kirasını duyan inanamadı

Bodrum gemi yanaşma iskelesine demir atan 118 milyon dolarlık, Malta bayraklı 'Moonlight 2' isimli 4 katlı lüks mega yatı görenler dönüp bir daha baktı. 

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4 katlı lüks yat Muğla Bodrum'a demir attı! Kirasını duyan inanamadı

Yatta yapılan hazırlıklar ise dikkatlerden kaçmadı. İlk görüşte yolcu gemisi gibi duran 280 metre uzunluğundaki lüks yatın içi ise lüksün ötesinde döşenmiş.

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4 katlı lüks yat Muğla Bodrum'a demir attı! Kirasını duyan inanamadı

Yunan iş adamı Andreas Liveras tarafından yaptırılan ödüllü yatın, özel güverteler ve açık hava jakuzisi gibi birçok özelliği bulunuyor. 

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4 katlı lüks yat Muğla Bodrum'a demir attı! Kirasını duyan inanamadı

Dünyanın en lüks teknelerinden biri olarak kabul edilen 280 metrelik mega yatta iki adet dış bar, sauna, özel restoran, eğlence merkezi ve spor salonu, su jetleri, dalış ekipmanı, balıkçılık ekipmanları ve yattan uzakta dalışlar için kullanılan küçük bir sürat teknesi bulunuyor.

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