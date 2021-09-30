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Sağlık yayıncılığıyla tanınan Hayy Kitap'ın sahibi Tevfik Rauf Baysal koronavirüsten vefat etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sağlık yayıncılığıyla tanınan Hayy Kitap'ın sahibi Tevfik Rauf Baysal koronavirüsten vefat etti

Hayy Kitap'ın sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Tevfik Rauf Baysal, Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 53 yaşında hayatını kaybetti. Baysal'ın aşı olmadığı öğrenildi.

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Baysal'ın vefatı, Türkiye Yayıncılar Birliğinin sosyal medya hesabından "Üyemiz, Hayy Kitap'ın sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Tevfik Rauf Baysal vefat etmiştir. Tüm sevenlerine, ailesine ve yayıncılık dünyasına başsağlığı dileriz." ifadeleriyle duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Doç. Dr. M. Mücahit Küçükyılmaz da Baysal'ın vefatının ardından, "Rauf Baysal tanıdığım en ilkeli, ahlak sahibi insanlardandı. Hayy Kitap ile yayıncılığa yeni bir seviye getirdi. Şeyh ile Hükümdar onun teşvikleriyle ortaya çıkmıştı. Rabb'im gani gani rahmet eylesin, eşi ve bebeğine şifalar nasip etsin." açıklamasında bulundu.

Yönetmen Semih Kaplanoğlu da "Kuşadası'ndan komşumuz, İzmir Atatürk Lisesi'nde öğretmenim Haluk Baysal'ın oğlu sevgili arkadaşımız Rauf Baysal'ı kaybettik. Onu sıcak gülümsemesi ile hatırlayacağız. Nur içinde yatsın mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Yazar Leyla İpekçi ise "Ah Rauf Baysal, 1990'lardan beri gazetecilik yıllarımdan yayıncılık yıllarıma, yazarlıktan editörlüğe, yaz ramazanlarında nice sofralara, atalar tohumu organik tarım kimsenin derdi değilken Buğday Derneğinde toplantıdan toplantıya... Birlikte kitaplar da yaptık. Mekanın cennet olsun." paylaşımını yaptı.

Tevfik Rauf Baysal'ın cenazesi bugün 15.00'te Kuşadası Adalızade Mezarlığı'nda kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Hayy Kitap Prof. Dr. Canan Karatay, Doktor Ümit Aktaş, Prof. Dr. Ahmet Aydın gibi pek ismin sağlık kitaplarıyla da bilinen bir yayınevi olmasıyla öne çıkıyor.

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