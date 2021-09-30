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Tuzla'da fabrikada yangın çıktı! Soğutma çalışmaları sürüyor

Tuzla'da fabrikada yangın çıktı! Soğutma çalışmaları sürüyor

TUZLA'dan gelen haber korkuttu. Bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

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Tuzla'da bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayla Mahallesi'ndeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları yapılıyor.

Yangın nedeniyle fabrikada maddi hasar oluştu.

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