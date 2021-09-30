Kemalpaşa Kaymakamı elini uzatan öğretmene 'haddini dil' diyerek sınıftan kovdu iddiası

ARTVİN’in Kemalpaşa ilçesi Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın’ın, ziyaret ettiği lisede girdiği sınıfta ‘hoş geldiniz’ diyerek kendisine elini uzatan öğretmeni ‘Haddini bil, sınıftan çık dışarıya bekle’ diyerek kovduğu öne sürüldü.

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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 20 Ağustos’ta Kemalpaşa ilçesine kaymakam olarak atanan Mehmet Faruk Saygın, göreve başladığı ilçede dün Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

İddiaya göre Kaymakam Saygın, elini uzatıp kendisine ‘Hoş geldiniz’ diyen genç öğretmene ‘Bu ne hadsizlik’ diyerek sınıftan çıkmasını, dışarıda beklemesini söyledi. Gerginlik yaşanan ziyaret sonrası Kaymakam Saygın, okuldan ayrıldı.

Sınıfta neler yaşandı? Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Genel Başkanı anlattı

Kaymakam Saygın’ın iddialarla igili açıklama yapmazken, konuya ilişkin ilgili kurumca yazılı açıklama yapılacağı belirtildi. Memur-Sen ve Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yaşanan olaylara tepki gösterdi.

"Bu Kaymakam’a usül öğretin!"

Yalçın, olaya ilişkin Twitter hesabından sınıfta olup bitenlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Artvin Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın 29.09.2021 tarihinde Kemalpaşa ÇPL deki özel eğitim sınıflarını ziyarete gitmiştir. 2 öğrenci ve 2 öğretmenin aynı sınıfta eğitim verdiği sınıfa girdiğinde,

Öğretmenlerimizden birisi öğrencisini lavaboya götürdüğünden kaymakam içeride iken öğrencisi ile beraber sınıfa döner ve Kaymakam Bey'e hoşgeldiniz demek için elini uzatır. Ancak Kaymakam Bey öğretmenimizi: "sen kimsin çık dışarı" şeklinde azarlar.

Bunun üzerine sınıfta bulunan öğretmenimiz: "Kaymakamım arkadaş bu sınıfın öğretmeni" diye açıklamada bulunmak ister. Ancak bu sefer de Kaymakam bey bu öğretmenimizi de "sana ne oluyor" diyerek azarlar ve İlçe Milli Eğitim Müdürüne dönerek "bunlara usül öğretin" diyerek ayrılır.

Özel eğitim sınıfının ne olduğunu bilmeyen,sınıfta öğretmenin rolünü ve ağırlığını anlamayan, Kaymakamlık nasıl bir sorumluluk farkında olmadığı anlaşılan bu Kaymakama önce usulü kim öğretecek? Öğretmen şamar oğlanınız değil,öğrenciliğinizi ve kendi öğretmeninizi unutmayın!