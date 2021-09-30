Eşini iki gün işkenceyle öldürmüştü! Kaçmak için PKK'ya katılmak istemiş!

KOCAELİ'de, eşi Hatice Senem'i (23) başına sert cisimle vurarak, öldüren Mehmet Senem'in (28), cinayetin ardından kaçmak amacıyla terör örgütü PKK'ya katılmak istediği belirlendi.

Abone ol

Olay, 24 Eylül gecesi, Derince ilçesine bağlı Fatih Sultan Mahallesi Şen Sokak'ta meydana geldi. 3 yıllık evli ve 9 aylık bebekleri olan Hatice- Mehmet Senem çifti bilinmeyen nedenle tartıştı. Mehmet Senem, tartışma sırasında eşinin başına, evdeki sert cisimle vurdu. Evden gelen sesler üzerine komşular, ihbarda bulununca olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Hatice Senem'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, kaçan Mehmet Senem’i evinin yakınlarında yakalayıp, gözaltına aldı. Yapılan ön otopsiyle Hatice Senem’in, başına aldığı darbeler sonucu beyin travmasına bağlı olarak öldüğü belirlendi. Senem’in cenazesi, İstanbul Esenyurt’ta toprağa verildi.

Mehmet Senem, ifadesinde, eşiyle geçinemediklerini, sürekli tartıştıklarını, son tartışmalarında eline aldığı sert cisimle başına vurduğunu ancak kaç kez vurduğunu hatırlamadığını söyledi. Adliyeye sevk edilen Senem, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mehmet Senem'in, cinayet sonrası kaçmak için terör örgütü PKK'ya katılmak istediği tespit edildi.